В рамках World of Coffee відбулися світові чемпіонати з лате-арту, coffee in good spirits, чемпіонат з джезви та обсмажування кави, де переможці українських чемпіонатів представили країну. Враженнями від виставки та чемпіонату в інтерв’ю 24 Каналу поділилася керівниця школи бариста Gemini Barista School Світлана Козлова, яка не лише підтримувала вітчизняних професіоналів, але й калібрувала суддів у рамках чемпіонату "Кава та алкоголь".

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World of Coffee Copenhagen 2024 – міжнародна подія, присвячена кавовій індустрії. Розкажіть детальніше про цей захід.

У світі кави існують такі події як чемпіонати. Всього налічується 7 дисциплін і щороку з кожної з них проходять змагання. Так само відбуваються світові кавові виставки.

Ці події відбуваються двічі на рік в будь-якій точці світу. Вибір локації – за міжнародною кавовою організацією. Певна частина дисциплін проходить в першій половині року, інша – переноситься на друге півріччя.

Цього року я відвідала таку виставку у Копенгагені (Данія). Сюди з’їхалися світові компанії, що спеціалізуються на виробництві кавового обладнання, продажах зеленого зерна, обсмажках, створенні аксесуарів тощо. Усі вони демонстрували свої новинки та найкращі зразки.



У Копенгаген з’їхалися світові компанії, що спеціалізуються на виробництві кавового обладнання / Фото Gemini

Ви були присутні на івенті особисто, проте не лише у ролі глядачки. У чому полягала ваша робота?

Так, у мене була там дуже цікава місія. Я калібрувала світових суддів по дисципліні "Кава та алкоголь".

Калібровка – це повноцінна презентація напоїв з приготуванням напоїв та описом смаку за певний час. Тобто ти готуєш напої, заварюєш каву, розповідаєш про смак і концепцію твоїх напоїв. Судді виставляють за це бали. Паралельно вони радяться один з одним і головними суддями, щоб потім – на самому чемпіонаті, судити максимально справедливо та чесно усіх учасників.

Виступи учасників проходять кілька разів на день. Я калібрувала суддів два дні. За цей час вдалося зробити 26 напоїв. Було цікаво спостерігати за роботою суддів та ознайомитися з баченням експертів щодо оцінок учасників в цій дисципліні.

Чи довелося зіштовхнутись з якимись викликами?

Ох, мабуть, найскладніше – це підготовка і сама дорога. Після того, як погодили мою кандидатуру, я почала розробляти напої на спонсорському алкоголі. Весь цей процес відбувався у Києві. Паралельно домовлялася за квитки, проживання та постійно контактувала з організаторами. У всіх цих питаннях мене дуже підтримала українська кавова спільнота, яка допомогла з житлом у самому Копенгагені.

До того ж у мене були обмеження щодо ваги багажу, тому більшість речей, які везла, були призначені саме для калібровки. Та й сама дорога була не простою. Я подорожувала з пересадками: спершу автобусом до Польщі, а звідти – літаком до Данії.



Найбільше на чемпіонатах вражають люди / Фото Gemini

Яке значення для української кавової індустрії має той факт, що вітчизняних фахівців запрошують на подібні події?

Мушу відзначити, скільки зараз зусиль докладає кавова спільнота, щоб проводити змагання в Україні, навчати нове покоління бариста, допомагати нашим учасникам гідно виступити на світовому рівні та представити вітчизняну обсмажку на світовій виставці.

Для нас справді важливо бути в контакті зі світом. І не тільки, щоб залишатися в курсі сучасних тенденцій, а і щоб заявляти про себе як про країну, яка має сильних, яскравих фахівців. Адже так ми можемо залучати міжнародних партнерів до співпраці з нами.

На мою думку, в цьому питанні Україна показує гідний рівень. Усі зусилля, підтримка один одного та, зрештою, креативність при створенні різноманітних заходів пов’язаних з кавою – дуже надихають. До того ж все це сприяє розширенню "кавової тусовки" не тільки для профільних працівників, але й для людей, у яких це переросло з хобі у захоплення та пристрасть.

Які ідеї та новації в галузі кавової справи вдалося почерпнути на заході? Що вразило найбільше?

Відверто, я не можу сказати, що я була чимось здивована. Так, виставка була організована добре. Павільйони були величезні. Вдалося побачити найбільші світові компанії, багато з яких демонстрували новинки та найцікавіші зразки кави в цьому році.

Проте мене найбільше вразили люди. Я познайомилася зі світовими чемпіонами, людьми за якими слідкувала у соціальних мережах. Цікаве відчуття: ви невідомі люди з різних країн, але вас об’єднує спільна справа – кава.

Багато говорили з ними про розвиток індустрії, їх бачення тенденцій для кави. Більшість відомих чемпіонів колись теж починали з приготування кави в кав’ярні. І те, що вони досі працюють з кавою та є справжніми фанатами своєї справи надихає й захоплює!

Додам, що сама виставка корисна також, аби налагодити робочі зв’язки, обмінятися контактами або зустрітися з партнерами. Я побачила наскільки важливо контактувати з представниками індустрії наживо, ще й на міжнародному рівні. Тож чудово, що такі події відкривають для усіх сторін можливості взаємодій.



Нетворкінг в рамках World of Coffee / Фото Gemini

Як Ви оцінюєте рівень українських кавових професіоналів у порівнянні з міжнародними учасниками World of Coffee?

Я пишаюся нашими бариста та людьми, які працюють з кавою в Україні. В нас дуже сильні кавові експерти і є багато закладів з якісною кавою за смішними цінами (особливо, у порівнянні з Європою). Тобто на рівні споживача все суперякісно.

Проте, якщо ми говоримо про чемпіонати, то тут багато викликів, з якими стикаються учасники. Йдеться спершу про національний, а потім – про світовий рівень. По-перше, в нас не розвинуто спонсорство. Тому дуже багато грошей учасникам доводиться платити з власної кишені.

По-друге, команда і тренерство – це дуже важливо. Однак не завжди вдається знайти потрібного тренера чи готову команду. А якщо і вдається, то, як правило, теж за власні кошти. Для порівняння у світових чемпіонів тренери – їхні попередники. Вони не просто готують до якісного виступу, але й допомагають учаснику зрозуміти, як дати суддям те, що вони будуть шукати у напої.

В Україні й правда багато ідейних та сильних учасників. Але зараз (можливо, і через війну), нам не вистачає контакту зі світовими професіоналами. Виходячи на сцену світового чемпіонату, ми хочемо приносити більше інновацій та змінювати правила гри кавової індустрії. Утім, повірте, без відповідної підготовки це дуже важко.

Сподіваюсь, у майбутньому до кавових змагань в Україні буде звертатися більше спонсорів. Вже навіть це зможе запустити хвилю змін і нам вдасться робити для індустрії більше.

Чи маєте якісь поради та лайфхаки для барист, що мріють брати участь у подібних подіях?

Для багатьох участь в чемпіонаті стає своєрідним наркотиком. Бо атмосфера, що вирує в павільйонах – закохує. Тому розумію усіх, хто мріє про чергову можливість продемонструвати свої вміння.

Щодо порад. Перш за все – перед підготовкою потрібно обов’язково перечитати всі правила, щоб не втратити бали за виступ там, де це не потрібно.

По-друге, тренуйтеся зажди на час. Ваше тренування повинно бути таким, щоб у запасі залишалася додаткова хвилина. Повірте, безпосередньо на чемпіонаті хвилювання може взяти своє.

Третє: подумайте, що нового і цікавого ви б хотіли показати. Не робіть виступи сухими та технічними, адже у світі ви цим нікого не здивуєте.

Четверте: якщо ви берете участь вперше, знайдіть людину, яка добре знається на цій справі. Вам точно знадобиться оцінка та консультація зі сторони.

П’яте і останнє: спробуйте отримати насолоду від процесу і виступу. Під час підготовки ця порада здається смішною, проте вже після виступу багато хто розуміє значення цієї фрази. Ви вже великі молодці, тому менше нервуйтеся. Просто робіть кожен день щось для виступу (пишіть текст, купляйте обладнання, проганяйтеся на час) та не забувайте давати собі відпочинок, бо це не менш важливо.

Хочеться підсумувати, що кавова індустрія сильно масштабується з кожним роком. А учасники стають все сильнішими та професійнішими.

Також додам, що мене щиро захоплює, скільки всього робить українська кавова спільнота, щоб, не зважаючи на труднощі в країні, вітчизняні бариста мали змогу брати участь в національних чемпіонатах. Ці зусилля усіляко допомагають нашим чемпіоном при підготовці, виступах та подорожах на світові змагання. Ми круті та маємо чим пишатися!