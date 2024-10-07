Орхидея есть чуть ли не в каждой семье, поскольку этот вазон особенно все любят благодаря ярким и пышным цветам, пишет Express. Но иногда орхидея впадает в спячку, листья могут ссыхаться, а цветы – увядать. Чтобы заставить орхидею снова зацвести, стоит воспользоваться одним хитрым трюком.

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Как продлить цветение орхидеи

Эксперт рассказала, что раз в неделю она ставит кубик льда на дно горшка. Через некоторое время она заметила, что растение начало лучше расти и на нем появились новые цветки разных цветов.

Техника оживления орхидей с помощью кубика льда популярна среди многих садоводов. Медленное таяние льда обеспечивает растению необходимое количество влаги.

Некоторые специалисты говорят, что поливать орхидею можно не водой, а тремя кубиками льда раз в неделю. Это количество будет достаточным для одной орхидеи, для чуть меньшей надо взять 2 кубика, а для еще меньшей – один.



Кубик льда способен продлить цветение орхидеи / Фото Pexels

Не стоит бояться, что холодные кубики льда могут повредить клетки растений или заморозить корни или листья, впрочем ссылаясь на исследования проведенные университетом штата Огайо и Джорджии, орхидеи подпитанные льдом ничем не отличались от тех, которые подливали комнатной температурой.

Чтобы орхидея хорошо цвела, помните, что ей нужно много света. Лучше всего держать ее вблизи окна, которое выходит на юг или восток. Если света будет слишком мало, растение будет плохо расти, а слишком много света негативно повлияет на растение. Увлажнять растение надо тогда, когда почвенная смесь будет сухой на ощупь.