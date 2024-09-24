Об истинном значении красной нити на запястье знают далеко не все. А это совсем не новый знак – потому что уже не одно тысячелетие красная нить является важным атрибутом мистических иудейских учений. О том, почему же ее носят и сейчас, рассказывают Советы 24.

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Зачем носить браслет с красной нитью?

Издавна красный цвет ассоциируется с символом крови и защиты. И согласно древним учениям, именно через левую руку негативная энергия проникает в тело человека и его ауру. И красная нить нужна для того, чтобы этому помешать. Мужчины обычно носят этот амулет на правом запястье, а женщины – на левом.

По поверьям, на таком браслете нужно завязать 7 узелков, и делать это обязательно должен близкий человек, имеющий добрые помыслы. Впрочем, по количеству узлов все же нет строгих ограничений, и важно понимать, что ношение красной нити зависит от веры или убеждений конкретного человека.

Красную нить нужно носить и никогда не снимать, пока она не оборвется сама. Впрочем, если это произошло, расстраиваться сразу не стоит, ведь это не плохой знак, а наоборот. Это значит, что амулет впитал в себя весь негатив и защитил вас от неприятностей.



Красная нить приносит защиту / Фото Pexels

Кстати, считается, что красную нить можно носить не всем. Кому же нельзя надевать такой амулет? Людям агрессивным, склонным к меланхолии, конфликтным и вспыльчивым.

Что делать, если браслет потерялся?

Оказывается, то, что выглядит как неприятность, на самом деле имеет положительную трактовку. Если браслет потерялся, это означает, что он уже защитил своего владельца от сильного удара или заболевания.

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А вот если он порвался, завязывать нить снова не стоит. Тогда на браслете будет уже больше, чем 7 узлов. Поэтому нить нужно сжечь, и взамен взять другую.