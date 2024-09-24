Про справжнє значення червоної нитки на зап'ясті знають далеко не всі. А це зовсім не новий знак – бо вже не одне тисячоліття червона нитка є важливим атрибутом містичних іудейських вчень. Про те, чому ж її носять і зараз, розповідають Поради 24.

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Навіщо носити браслет з червоною ниткою?

Здавна червоний колір асоціюється з символом крові та захисту. І відповідно до давніх вчень, саме через ліву руку негативна енергія проникає у тіло людини та її ауру. І червона нитка потрібна для того, аби цьому перешкодити. Чоловіки зазвичай носять цей амулет на правому зап'ясті, а жінки – на лівому.

За повір'ями, на такому браслеті потрібно зав'язати 7 вузликів, і робити це обов'язково має близька людина, що має добрі помисли. Втім, щодо кількості вузлів все ж немає суворих обмежень, та важливо розуміти, що носіння червоної нитки залежить від віри чи переконань конкретної людини.

Червону нитку потрібно носити і ніколи не знімати, аж поки вона не обірветься сама. Втім, якщо це сталося, засмучуватися одразу не варто, адже це не поганий знак, а навпаки. Це значить, що амулет ввібрав у себе весь негатив і захистив вас від неприємностей.



Червона нитка приносить захист / Фото Pexels

До речі, вважається, що червону нитку можна носити не всім. Кому ж не можна вдягати такий амулет? Людям агресивним, схильним до меланхолії, конфліктним та запальним.

Що робити, якщо браслет загубився?

Виявляється, те, що виглядає як неприємність, насправді має позитивне трактування. Якщо браслет загубився, це означає, що він вже захистив свого власника від сильного удару чи захворювання.

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А ось якщо він порвався, зав'язувати нитку знову не варто. Тоді на браслеті буде вже більше, ніж 7 вузлів. Тож нитку потрібно спалити, і натомість взяти інакшу.