Подкормите рассаду йодом: маленькая хитрость, которая ускоряет рост

Опытные огородники уже начинают сеять рассаду и выращивать ее на своем подоконнике. Для того, чтобы растения хорошо принялись и начали расти, нужно воспользоваться таким интересным удобрением как йод.

Не все знают о полезных свойствах йода, который нужно использовать для рассады, пишет 24 Канал со ссылкой на NV Life. Медицинское средство, которое мы используем для заживления кожи, способно прекрасно ускорить рост рассады и даже предотвращает многие заболевания.

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Как использовать йод при выращивании рассады

Огородники поливают рассаду раствором йода, который размешивают с водой. После этого ускоряется рост и укрепляется иммунитет к большому количеству болезней.

Для создания раствора нужно в 3 литрах воды развести всего лишь 1 каплю йода и тщательно все перемешать. Этим раствором нужно под корень полить рассаду. Такой полив достаточно будет сделать один раз. Йодный раствор подойдет для рассады огурцов, помидоров, перца, капусты и баклажанов.



Йодный раствор хорошо влияет на рассаду / Фото Pexels

Йод можно совместить с молоком. В небольшую емкость добавьте 4 литра воды, 1 литр молока и 15 капель йода и все тщательно перемешайте. Этим раствором огородники уже советуют опрыскивать листья рассады. Лучше всего для этого средства использовать домашнее молоко, которое обогащено естественной микрофлорой.

Также заметьте, что опрыскивание листьев лучше всего проводить с мелкодисперсного опрыскивателя, поскольку именно из него раствор хорошо распыляется, а растениям его проще усваивать.