Для чего собирают каштаны: интересное использование, о котором вы и не подозревали

Каждую осень на улицах любого города можно увидеть огромное количество каштанов. Возможно, вы также видели и людей, которые их собирают в огромные пакеты.

Если вы замечали, что люди собирают каштаны килограммами, тогда они, скорее всего, не собираются использовать их все для поделок и икебан, а хотят заработать на них денег. Для чего нужно собирать каштаны и как их потом используют, выяснили Советы 24.

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Зачем люди собирают каштаны?

Оказывается, эти небольшие коричневые плоды принимают в отдельных пунктах как вторсырье и используют для переработки. За один килограмм собранных каштанов можно получить 1 – 2 гривны. Но продать их можно и в интернете – там цены варьируются от 2 гривен до целых 10.

Но для чего кому-то покупать огромное количество каштанов? Оказывается, они годятся не только для детских поделок, но и после переработки используются во многих сферах, в том числе и в фармакологии и косметологии. Экстракты добавляют в мази и кремы, которые используют для улучшения состояния сосудов.



Каштаны можно продавать / Фото Pexels

И немало каштанов из Украины даже экспортируют в Европу – например, несколько лет назад Украина экспортировала до 200 тонн этих плодов.

Вот как используют переработанные каштаны: