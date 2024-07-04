Он поможет сохранить длительное время вишню свежей, сырой и еще и получите вишневый сироп! Летом все хозяйки делают заготовки на зиму, поэтому кроме консервирования советуем обратить внимание на один из вариантов обработки, от которого вишня не потеряет полезные вещества.

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Как сохранить вишню свежей без консервации

Помойте ягоды и очистите их от косточек. После этого вам нужно взять сахар. На 1 килограмм вишен нужно 1 килограмм сахара. Засыпьте им вишню и оставьте на сутки при комнатной температуре. Периодически помешивайте, чтобы сахар быстрее растворился.

После этого готовую массу надо распределить на две части. Ягоды переложите в пластиковый или стеклянный контейнер, а сироп залейте в пластиковые бутылки из-под воды. Тогда ягоды и сироп надо поставить в морозилку.



Вишня будет свежей даже зимой / Скриншот с ютуба

Когда вы достанете вишни из морозилки, то они будут мягкими. Сироп также не заморозится, а лишь немного загустеет. Метод хорош тем, что вам не придется долго ждать размораживания вишни.

Зимой у вас будет не только вкусная вишня, которая сохранит все витамины, но и вишневый сироп, который вы сможете использовать для блинов или сырников или к любым другим десертам.