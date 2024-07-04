Він допоможе зберегти тривалий час вишню свіжою, сирою та ще й отримаєте вишневий сироп! Влітку всі господині роблять заготовки на зиму, тому крім консервування радимо звернути увагу на один з варіантів обробки, від якого вишня не втратить корисні речовини.

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Як зберегти вишню свіжою без консервації

Помийте ягоди та почистіть їх від кісточок. Після цього вам потрібно взяти цукор. На 1 кілограм вишень потрібно 1 кілограм цукру. Засипте ним вишню та залишіть на добу при кімнатній температурі. Періодично помішуйте, щоб цукор швидше розчинився.

Після цього готову масу треба розподілити на дві частини. Ягоди перекладіть в пластиковий чи скляний контейнер, а сироп залийте в пластикові пляшки з-під води. Тоді ягоди та сироп треба поставити у морозилку.



Вишня буде свіжою навіть взимку / Скриншот з ютубу

Коли ви дістанете вишні з морозилки, то вони будуть м’якими. Сироп також не заморозиться, а лише трішки загусне. Метод добрий тим, що вам не доведеться довго чекати на розморожування вишні.

Взимку у вас буде не лише смачна вишня, яка збереже всі вітаміни, але й вишневий сироп, який ви зможете використовувати для млинців чи сирників або ж до будь-яких інших десертів.