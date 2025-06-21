Как заморозить черешню на зиму: самые популярные способы

На дачных участках часто сажают черешни. Когда есть хороший урожай, то с одного дерева можно собрать несколько ведер. Часто черешню употребляют свежей, а для того, чтобы почувствовать вкус лета, ее можно заморозить.

После разморозки такую черешню можно добавлять в завтраки, смузи, выпечки и различных блюд, пишет 24 Канал. Замораживание черешни позволяет сохранить ее естественный вкус и максимальное количество витаминов и микроэлементов. В морозилку ее можно ставить с косточками или без них. Хранятся черешни в морозильной камере от 6 до 12 месяцев.

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Как заморозить черешню на зиму

В зимнюю пору мороженая черешня становится настоящей находкой, поскольку содержит в себе много витаминов и антиоксидантов. Замораживание является лучшим способом сохранения черешен.

Сначала нужно подготовить черешни. Их надо тщательно помыть и отбросить поврежденные и перезрелые плоды. Всю черешню разложите на бумажные полотенца, чтобы она высохла. По желанию, сверху можно промокнуть полотенцем. Черешня в морозилку должна ставиться сухой. Это убережет фрукты от кристаллов льда.



Простые советы замораживания черешни / Фото Pexels

Рассыпной метод

Выложите фрукты в один слой на противень застеленный пергаментом и положите в морозилку. Через несколько часов ее нужно пересыпать в пакет или контейнер. Этот метод помогает черешням не слипнуться. Кроме того, их потом будет гораздо легче дозировать.

С сахаром

Для замораживания черешни с сахаром, сначала специальным инструментом из нее надо достать косточки и выложить ягоды в контейнер слоями. Каждый слой нужно пересыпать сахаром. На один килограмм вам понадобится от 100 до 200 граммов. Такое замораживание подойдет в том случае, если вы хотите использовать черешню к выпечке.

К слову! Чтобы слизни не приблизились к грядкам и не уничтожили весь урожай, стоит воспользоваться одним действенным раствором.

В виде пюре

Очищенную от косточек черешню нужно измельчить в блендере с небольшим количеством сахара и разлить в пластиковые контейнеры. Зимой такую черешню можно использовать в соусы, смузи или мороженое.

В собственном соку

Из трети черешен нужно сделать пюре в блендере с небольшим количеством сахара. Тогда ягоды расставить в контейнеры наполовину, добавить пюре и поставить в морозилку. В холодное время такие черешни подойдут к блинам.