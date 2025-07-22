Гіркота з салату прибирається за дві хвилини: досвідчені господині діляться лайфхаком

З часом салат, вирощений на городі, може почати гірчити, і це легко псує смак салатів, бутербродів та решти страв, куди додають зелень. Та виправити це дуже просто.

Салат – це дуже популярна городня зелень, і причини тут прості: він надзвичайно легкий і невибагливий у догляді, а також чудово пасує до багатьох літніх страв, повідомляє 24 Канал.

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Чому гірчить салат з городу?

Передусім причина може критися у сорті. Ще навесні потрібно подбати про те, аби обрати для посіву негіркі сорти – такі, що дають зелений сік. Хорошими варіантами будуть Айсберг, Ромен, Балет, Забава тощо. А ось листя в таких салатів, як Фрісе, Радич, Рукола, крес-салат, трохи гірчитиме.

Але якщо салат вже посаджений, і виправити тут нічого не можна, використайте кілька лайфхаків для того, аби позбавити гіркоти той салат, що ви посадили. Потрібну кількість розеток за два тижні до збирання потрібно накрити непрозорим відром чи іншою місткістю. І тоді після того, як цей термін стече, ви отримаєте хрумке та свіже листя бех навіть натяку та гіркоту.

Зважайте також, що гіркота може з'явитися через прямі сонячні промені, що потрапляють на грядку. Тож намагайтеся розмістити посадки салату у затінку та не забувайте про полив, інакше гіркоти також не уникнути.

До слова, раніше ми вже розповідали, як можна збільшити урожай часнику – потрібно тільки підживити його одним простим засобом.

Збирати салат краще рано вранці, ще до сходу сонця – в цей час листя матиме найбільш ніжний смак. Також стежте за тим, аби рослини не переросли та не викинули стрілки.



Салат потрібно збирати вранці / Фото Pexels

Як прибрати гіркоту із зірваного салату?

Перший простий спосіб – подрібніть листя салату для страви заздалегідь. Залиште після зривання листя на 15 – 20 хвилин, а тоді можете додавати його в салати. Окрім того, дієвим буде повіджимати листя разом з корінням у холодній воді.

Окрім того, зважайте, що гірке листя салату також можна їсти – воно залишається не менш корисним та точно не нашкодить вам. До того ж пом'якшити смак листя можна іншими інгредієнтами салату – наприклад – сиром, фетою, яйцями, йогуртом чи сметаною.