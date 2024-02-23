За їхніми словами, прийом їжі ввечері може вплинути на травлення, тому важливіше не те, коли ви їсте, а що саме. Тому корисно зосередити свою увагу на здорових перекусах.

До теми Чому їсти шоколад перед сном – погана ідея: що про це треба знати

Вживання їжі перед сном пов’язане з кислотним рефлюксом, порушенням травлення та впливом на рівень цукру в крові, який може призвести до поганого сну. Тому фахівці часто й не радять їсти за кілька годин до сну. Однак деякі дієтологи вважають, що від вечірнього споживання нічого страшного не станеться.

Чи можна їсти після 20 вечора

Доктор медичних наук Джейніс Ластер зазначає, що люди споживають ввечері, як правило, оброблену їжу з високим вмістом вуглеводів та жирів. Це погано впливає на травлення та метаболізм.



Есперти розповіли, чи можна їсти ввечері / Фото Pexels

Вона також додала, що людям, які відчувають часте здуття живота чи печію, варто уникати вживання їжі за 1,5 години до сну, щоб уникнути поганих симптомів у шлунку.

Їжа перед сном або перед тим, як лягти спати, значно посилює кислотний рефлюкс, тому я не рекомендую це робити,

– сказала гастроентеролог Керолайн Сойка.

Втім чимало людей ведуть різний спосіб життя, тож повечеряти вдається лише після 20 години. Експерти кажуть, що проблем з вагою чи травленням може й не бути, якщо ввечері їсти щось низькокалорійне та насичене поживними речовинами.

Якщо у вас допізна робота чи навчання, це не означає, що ви маєте пропускати вечерю. Єдине, що вам треба – забути про піцу чи чипси. Натомість краще більше вживайте фрукти, овочі, нежирний білок та горіхи.

Керолайн Сойка рекомендує кожній людині встановити межу та перестати будь-що їсти за 2-3 години до сну.