Не бійтеся, що пляма від кави може зіпсувати килим. Все це можна швидко відчистити, приклавши зовсім не багато зусиль. Вам навіть не доведеться використовувати хімічні засоби. Далі розповімо вам про 3 найпопулярніші методи виведення плями.

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За допомогою оцту

Промочіть пляму до тих пір, поки не вберете її на паперовий рушник, постійно змінюючи його. Після цього налийте на пляму трохи холодної води, щоб розбавити її та знову промокайте рушничком.

Тоді приготуйте розчин від плями самостійно. Змішайте 1 столову ложку оцту, 1 столову ложку розчину для миття посуду з 2 склянками теплої води.

Занурте цей розчин в тканину та промокніть пляму. Робіть це доти, поки повністю не виведете пляму. Далі треба промокнути сухою ганчіркою та дати плямі висохнути.



Як видалити плями від кави на килимі / Фото Pexels

За допомогою перекисю водню

Цей метод аналогічний з попереднім. Треба повторити всі процеси з ганчіркою та вбиранням плями. Щоб зробити розчин візьміть 1 стакан перекисю водню та змішайте з половиною чайної ложки засобу для миття посуду. Перш ніж витирати пляму насухо – дайте їй просочитися 10 хвилин.

За допомогою соди

Для пасти вам треба змішати три частини води з однією частиною соди. Промокніть цією пастою пляму та залишіть на 20 хвилин. Усі процеси з тканиною також треба повторити.