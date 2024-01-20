Ретельно плануйте кожен куточок у вашій квартирі. Вона має дарувати вам затишок, тому важливо все продумувати до дрібниць. Не купуйте кілька речей у квартиру, якщо не хочете її зіпсувати.
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Маленькі килимки
Мініатюрний килим у кімнаті буде створювати враження вузькості, тому краще обрати великий килим.
Багато декору
Багато декоративних елементів у кімнаті створять відчуття хаосу. Якщо у вас є діти, то вони будуть їх постійно розкидати чи змінювати їхнє місце розташування. А ще за ними потрібен особливий догляд, адже їх від пилюки треба витирати так само часто, як і меблі.
Щоб вирішити цю проблему користуйтеся "Правилом трьох". Воно охоплює 3 різні елементи, 3 різні розміри або 3 різні матеріали. Це створить відчуття балансу у просторі.
Не використовуйте в оселі багато декору / Фото Pexels
Одне джерело світла
Найкраще використовувати декілька типів освітлення – заповнююче, акцентне та декоративне. За їхньою допомогою ви зможете максимально ефективно використовувати ваш простір.
Наші кімнати майже не обходяться без кімнатних рослин, адже вони чудово декорують будь-який простір та роблять його цікавішим. Та чи знаєте ви куди їх ставити? Радимо це дізнатися у нашому матеріалі.