Ретельно плануйте кожен куточок у вашій квартирі. Вона має дарувати вам затишок, тому важливо все продумувати до дрібниць. Не купуйте кілька речей у квартиру, якщо не хочете її зіпсувати.

Цікаво Токсичні кімнатні рослини, які можуть бути у вашій кімнаті: остерігайтеся їх

Маленькі килимки

Мініатюрний килим у кімнаті буде створювати враження вузькості, тому краще обрати великий килим.

Багато декору

Багато декоративних елементів у кімнаті створять відчуття хаосу. Якщо у вас є діти, то вони будуть їх постійно розкидати чи змінювати їхнє місце розташування. А ще за ними потрібен особливий догляд, адже їх від пилюки треба витирати так само часто, як і меблі.

Щоб вирішити цю проблему користуйтеся "Правилом трьох". Воно охоплює 3 різні елементи, 3 різні розміри або 3 різні матеріали. Це створить відчуття балансу у просторі.



Не використовуйте в оселі багато декору / Фото Pexels

Одне джерело світла

Найкраще використовувати декілька типів освітлення – заповнююче, акцентне та декоративне. За їхньою допомогою ви зможете максимально ефективно використовувати ваш простір.

Наші кімнати майже не обходяться без кімнатних рослин, адже вони чудово декорують будь-який простір та роблять його цікавішим. Та чи знаєте ви куди їх ставити? Радимо це дізнатися у нашому матеріалі.