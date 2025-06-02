Ще не пізно: що та як можна садити в червні, щоб був хороший врожай

Хоча весняний посівний сезон зазвичай вважається основним, але справ на городі у червні не менше. Ба більше, господині кажуть, що червень – найкращий час для висаджування певних культур.

Все тому, що грунт уже добре прогрітий, погода стабільна, а довгий світловий день сприяє швидкому росту рослин. Що саме можна сіяти у червні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що можна садити у червні

У червні городники мають чудову можливість максимально використати тепло, вологу та довгі сонячні дні, щоб отримати додатковий урожай. Цей місяць ідеально підходить для висаджування теплолюбних культур, які не бояться спеки, швидко розвиваються та дають плоди до осені.

Огірки

У червні можна сміливо проводити другий посів огірків. Радимо обирати скоростиглі сорти та сіяти їх у добре прогрітий ґрунт. Важливо уникати пересихання, адже огірки дуже чутливі до нестачі вологи.

Але ні в якому разі не розпушуйте ґрунт, адже це може пошкодити корені огірків, що призведе до їх слабшого росту. Це фатальна помилка, яку роблять всі.

Кабачки та гарбузи

Кабачки та гарбузи висівають безпосередньо у відкритий ґрунт. Кожну лунку удобрюють перегноєм, залишаючи між рослинами не менше 70 – 80 сантиметрів. Вони потребують багато сонця, тепла та родючого ґрунту.

Коренеплоди

Для коренеплодів, таких як морква, буряк, редис і дайкон, важливо обирати рівну, добре розпушену ділянку. Сійте негусто, поливайте помірно й регулярно проріджуйте сходи, щоб коренеплоди формувалися правильно.

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Кукурудза

Кукурудзу у червні ще можна сіяти, особливо в південних регіонах. Обирайте ранньостиглі сорти, висівайте по кілька зерен у лунку, залишаючи достатню відстань для повноцінного розвитку рослин.



У червні можна саджати кукурудзу / Фото Unsplash

Квасоля та горох

Квасолю та горох також висівають у червні. Квасолю сіють у добре прогрітий ґрунт, на глибину 3 – 4 сантиметри, а горох – трохи глибше. Обидві культури потребують вологи на етапі проростання та підтримки опори для росту (особливо в'юнкі сорти).

Зелень

Шпинат, рукола, кріп – легко і швидко проростає у червні. Їх сіють у напівтіні, поливають часто, адже спека може провокувати стрілкування. Для постійного врожаю можна робити повторні посіви кожні 2 тижні.

Буряк

Для повторного посіву також можна висівати буряк. Важливо обирати середньо- та пізньостиглі сорти. Не забувайте про проріджування – рослини не повинні змагатися за простір.

Капуста

Пізні сорти капусти, зокрема білокачанної, в червні висівають на розсаду. Через 3 – 4 тижні розсаду можна буде висаджувати у відкритий ґрунт. Капуста любить вологу та багаті на поживні речовини ґрунти.



Також можна посадити пізні сорти капусти / Фото Unsplash

Як ми бачимо, червень – це зовсім не пізно, а навпаки – додатковий шанс для врожаю. Правильно підібрані культури не тільки забезпечать щедрий урожай до осені, а й допоможуть продовжити сезон свіжих овочів із власного городу.