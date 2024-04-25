4 залишки з кухні, з яких можна відростити нову зелень

Можливо, ви використали зелень у себе на кухні, і у вас залишилися деякі залишки від неї. І у такому випадку вам необов'язково купувати нову зелень, адже ви можете прорости стару прямо на кухні.

Використання харчових залишків на городі – це простий і економний спосіб зробити овочі на ділянці міцнішими і уникнути необхідності купувати багато різних інгредієнтів. І всього кілька прийомів допоможуть вам покращити вигляд вашого городу.

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Зелена цибуля

Так, зелена цибуля – це той овоч, який найпростіше виростити із залишків. Все, що вам потрібно зробити – це помістити кінці коренів зеленої цибулі у склянку із водою та переконатися, що коріння повністю занурене. І вже за кілька тижнів ви помітите, що на цибулині з'являються нові пагони.

Згодом ви можете зрізати їх та додавати у салати та інші страви.

Листя салату

Замість того, щоб викидати основу головки салату, яка непридатна до вживання, ви можете зберегти її для повторного вирощування.

Просто помістіть частинку зелені у неглибоку тарілку із водою та намагайтеся тримати її на сонячному місці. І пройде всього кілька днів, перш ніж з центру почнуть проростати нові листочки, і так ви можете забезпечити для себе новий домашній салат.

Селера

Відродження селери із обрізків – це простий та корисний процес. Вам потрібно зрізати основу пучка селери та помістити його у неглибоку ємність із водою, і при цьому обов'язково замінювати воду через кожні кілька днів.

Вам не доведеться довго чекати, перш ніж нові стебла почнуть рости і центру пучка.

Часник

Іноді зубчики часнику проростають і тоді стають вже наче непридатними до вживання у їжу. Втім, необов'язково їх викидати – натомість ви можете посадити ці зубчики у землю чи поставити в воду пророслим кінцем догори, і тоді у вас може з'явитися ціла нова головка часнику.