Можна і в червні: що посіяти на початку літа на городі

Звісно, більшість культур на городі висаджують навесні, проте це не значить, що влітку ви не можете продовжити посадки. Та потрібно знати, які рослини будуть добре рости, якщо посадити їх у червні.

Без заперечень, весна – це найбільш зайнятий час для садівників та городників. Втім, з настанням червня робота точно не закінчується, і якщо грядки все ще здаються пустими, ви можете виправити це у перший місяць літа.

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Що можна посіяти у червні

З зелені в червні можна посадити салат, кріп та шпинат. Зазвичай салат сіють навесні, у квітні-травні, а перший врожай у такому випадку збирають у травні або ж на початку червня. Та врожай насправді можна збирати протягом усього літа.

Головне – підібрати хороше насіння, адже сорти салатів поділяються на літні, весняні та осінні. Кріп, так само як і салат, можна висівати кожні 10 – 15 днів, але щоб він швидше проростав, його краще попередньо замочувати у гарячій воді. Так само кріп потребує дуже регулярного поливу.



Зелень можна посіяти і у червні / Фото Pexels

А ось від посіву шпинату до отримання врожаю проходить приблизно 55 днів. Шпинат можна висіяти у відкритий ґрунт з початку квітня, і потім кожні два тижні.

Зелена цибуля

На самому початку літа цибулю сіють на перо, і її можна висаджувати впереміш із морквою. Цибуля – це рослина, яка дуже вимоглива до ґрунтів, а перед посівом цибулі грядку добре проорюють та розпушують. У спекотні місяці цибулю також потрібно добре поливати.

Коренеплоди

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Часто коренеплоди на зиму сіють якраз у першій половині літа. В південних районах можна проводити посадки і до середини липня, а в решті України – тільки у червні. Якщо сіяти ранні сорти ріпи у червні, тоді урожай можна отримати вже за 1,5 – 2 місяці.

Можна в червні посіяти і буряк та моркву.