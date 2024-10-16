Попри те, що оцет добре справляється з брудом та плямами, все ж таки є певні заборони, яких треба дотримуватися, аби не завдати речам шкоди, пише Southern Living.

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Стільниці

В оцті міститься кислота, яка може бути шкідливою для певних поверхонь, тому краще рідину не використовувати для мармуру, граніту чи вапняку.

Електронні прилади

У жодному випадку не варто бризкати оцтом на екран ноутбука чи планшета, бо кислота може їх сильно пошкодити. Найкраще гаджети протирати спеціальними серветками або використовувати ганчірку з мікрофібри.

Паркетна підлога

Не варто використовувати оцет для паркетної підлоги, оскільки для листяних порід, високий рівень кислотності оцту є ворогом №1. Миття підлоги оцтом з часом може стати серйозною проблемою, бо зруйнує герметик та саму деревину.



Оцтом не можна мити паркетну підлогу / Фото Pexels

Вощені меблі

Не варто витирати вощені меблі продуктом з високою кислотністю, оскільки з часом оцет роз’їсть восковий герметик. Найкраще використовувати спеціальний гель чи спрей для меблів.

Чавунні та алюмінієві каструлі

Не можна оцтом мити ці каструлі, оскільки кислота погано реагує з чавуном та алюмінієм. Оцет зробить їх більш схильними до іржі. Найкраще використовувати для миття спеціальний засіб для посуду.