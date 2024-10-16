Несмотря на то, что уксус хорошо справляется с грязью и пятнами, все же есть определенные запреты, которых надо придерживаться, чтобы не нанести вещам вред, пишет Southern Living.

Читайте также Эти вещи никогда нельзя отдавать другим: это приведет к полосе неудач

Столешницы

В уксусе содержится кислота, которая может быть вредной для определенных поверхностей, поэтому лучше жидкость не использовать для мрамора, гранита или известняка.

Электронные приборы

Ни в коем случае не стоит брызгать уксусом на экран ноутбука или планшета, потому что кислота может их сильно повредить. Лучше всего гаджеты протирать специальными салфетками или использовать тряпку из микрофибры.

Паркетный пол

Не стоит использовать уксус для паркетного пола, поскольку для лиственных пород, высокий уровень кислотности уксуса является врагом №1. Мытье пола уксусом со временем может стать серьезной проблемой, потому что разрушит герметик и саму древесину.



Уксусом нельзя мыть паркетный пол / Фото Pexels

Вощеная мебель

Не стоит вытирать вощеную мебель продуктом с высокой кислотностью, поскольку со временем уксус разъест восковой герметик. Лучше всего использовать специальный гель или спрей для мебели.

Чугунные и алюминиевые кастрюли

Нельзя уксусом мыть эти кастрюли, поскольку кислота плохо реагирует с чугуном и алюминием. Уксус сделает их более склонными к ржавчине. Лучше всего использовать для мытья специальное средство для посуды.