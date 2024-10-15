Если вы хотите обеспечить себе непрерывную удачу, тогда, возможно, стоит знать о некоторых предостережениях астрологов и эзотериков относительно дарения и одалживания вещей. Некоторые люди считают, что это может привести к беде, пишет "Главред".

Интересно Зачем замачивать орехи в воде: об этом знают единицы

Почему нельзя давать соседям яйца

Оказывается, существует поверье, согласно которому категорически запрещено одалживать яйца. И делать это нельзя из-за того, что есть риск навлечь беду на дом и привлечь проблемы в хозяйство.

Поэтому если кто-то из соседей пришел одолжить яйца, тогда лучше отдать их просто так, а не возвращать потом.



Яйца не стоит одалживать никому / Фото Pexels

Можно ли одалживать соль?

Соль – это продукт, который очень часто предки использовали для проведения различных ритуалов. Поэтому если одолжить кому-то соль, существует большой риск лишиться удачи, спокойствия и взаимоуважения в семье. И если случится, что вы отдаете не только соль, но и хлеб, это может грозить семье бедностью.

Также советуют не принимать соль от человека, который ее одалживал у вас раньше. Такой жест приведет только к расстройствам, скандалам и болезням. В народе также убеждены, что просить соль никогда нельзя в субботу и понедельник.

Что нельзя отдавать другим?

Никогда нельзя одалживать и отдавать другим людям кухонные предметы, которыми вы часто пользуетесь. Такие вещи имеют энергетику вашего дома, и вместе с вещью вы можете отдать также часть вашего счастья и успеха.

Не отдавайте также свою одежду: не только незнакомцам, но и близким или друзьям. Одежда очень часто перенимает энергию человека, и она также может перейти к другим. Также особым предметом считается веник – он выступает оберегом и сильным средством для очистки. Одалживать его нельзя ни в коем случае.

Учитывайте и то, что не советуют отдавать последний кусок хлеба в доме, ведь это приносит риск остаться в нищете. Также считается, что нельзя передавать хлеб через порог и после захода солнца.