Якщо ви хочете забезпечити собі безперервну удачу, тоді, можливо, варто знати про деякі застороги астрологів та езотериків щодо дарування та позичання речей. Деякі люди вважають, що це може призвести до лиха, пише "Главред".

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Чому не можна давати сусідам яйця

Виявляється, існує повір'я, згідно з яким категорично заборонено позичати яйця. І робити це не можна через те, що є ризик накликати біду на будинок та притягнути проблеми до господарства.

Тож якщо хтось з сусідів прийшов позичити яйця, тоді краще віддати їх просто так, а не повертати потім.



Яйця не варто позичати нікому / Фото Pexels

Чи можна позичати сіль?

Сіль – це продукт, який дуже часто пращури використовували для проведення різних ритуалів. Тож якщо позичити комусь сіль, існує великий ризик позбутися удачі, спокою та взаємоповаги у родині. І якщо трапиться, що ви віддаєте не тільки сіль, але й хліб, це може загрожувати родині бідністю.

Також радять не приймати сіль від людини, яка її позичала у вас раніше. Такий жест призведе тільки до розладів, скандалів та хвороб. В народі також переконані, що просити сіль ніколи не можна у суботу та понеділок.

Що не можна віддавати іншим?

Ніколи не можна позичати та віддавати іншим людям кухонні предмети, якими ви часто користуєтеся. Такі речі мають енергетику вашого будинку, і разом з річчю ви можете віддати також частину вашого щастя та успіху.

Не віддавайте також свій одяг: не тільки незнайомцям, але й близьким чи друзям. Одяг дуже часто переймає енергію людини, і вона також може перейти до інших. Також особливим предметом вважається віник – він виступає оберегом та сильним засобом для очищення. Позичати його не можна у жодному разі.

Зважайте й на те, що не радять віддавати останній шматок хліба в домі, адже це приносить ризик зостатися у злиднях. Також вважається, що не можна передавати хліб через поріг та після заходу сонця.