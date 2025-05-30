Лимонна кислота ефективно очищує поверхні, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. У її складі містяться кислотні властивості, які розчиняють бруд, наліт й накип. Втім, застерігаємо вас від того, що деякі поверхні краще не мити лимонною кислотою.
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Гумові ущільнювачі
Для ущільнюваних гумок в пральних машинах чи холодильниках, лимонна кислота є шкідливою, оскільки ці елементи побутових приладів є дуже чутливими до кислот. Через певний час вони можуть втратити свою еластичність, а це призведе до протікань.
Алюміній та мідь
Не варто обробляти лимонною кислотою будь-які предмети з міді чи алюмінію, оскільки засіб може призвести до корозії чи зміни кольору. При контакті з кислотою мідь потемніє, а на алюмінієвій поверхні можуть бути непривабливі плями.
Хромовані поверхні
Змішувачі, ручки та фурнітура з хрому потребує акуратного вигляду. Лимонна кислота може пошкодити захисний шар й призвести до корозії чи потемніння.
Натуральний камінь
Категорично не можна лимонною кислотою мити стільниці з натурального каменю, оскілки мармур, кварцит чи граніт мають пористу структуру, яка легко вбирає в себе кислоту. Через це камінь може зруйнуватися й погіршитися зовнішній вигляд.
До речі, раніше ми вже розповідали, як можна очистити підошву праски від нагару – це робиться дуже швидко.
Паркет
Лимонна кислота є небезпечною для паркету. Вона може зруйнувати колір, структуру деревини й захисний шар, через що з’являться тріщини.