Лимонная кислота эффективно очищает поверхности, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. В ее составе содержатся кислотные свойства, которые растворяют грязь, налет и накипь. Впрочем, предостерегаем вас от того, что некоторые поверхности лучше не мыть лимонной кислотой.
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Резиновые уплотнители
Для уплотнительных резинок в стиральных машинах или холодильниках, лимонная кислота является вредной, поскольку эти элементы бытовых приборов очень чувствительны к кислотам. Через некоторое время они могут потерять свою эластичность, а это приведет к протечкам.
Алюминий и медь
Не стоит обрабатывать лимонной кислотой любые предметы из меди или алюминия, поскольку средство может привести к коррозии или изменения цвета. При контакте с кислотой медь потемнеет, а на алюминиевой поверхности могут быть неприглядные пятна.
Хромированные поверхности
Смесители, ручки и фурнитура из хрома требует аккуратного вида. Лимонная кислота может повредить защитный слой и привести к коррозии или потемнению.
Натуральный камень
Категорически нельзя лимонной кислотой мыть столешницы из натурального камня, поскольку мрамор, кварцит или гранит имеют пористую структуру, которая легко впитывает в себя кислоту. Из-за этого камень может разрушиться и ухудшиться внешний вид.
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Паркет
Лимонная кислота является опасной для паркета. Она может разрушить цвет, структуру древесины и защитный слой, из-за чего появятся трещины.