Лимонная кислота эффективно очищает поверхности, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. В ее составе содержатся кислотные свойства, которые растворяют грязь, налет и накипь. Впрочем, предостерегаем вас от того, что некоторые поверхности лучше не мыть лимонной кислотой.

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Резиновые уплотнители

Для уплотнительных резинок в стиральных машинах или холодильниках, лимонная кислота является вредной, поскольку эти элементы бытовых приборов очень чувствительны к кислотам. Через некоторое время они могут потерять свою эластичность, а это приведет к протечкам.

Алюминий и медь

Не стоит обрабатывать лимонной кислотой любые предметы из меди или алюминия, поскольку средство может привести к коррозии или изменения цвета. При контакте с кислотой медь потемнеет, а на алюминиевой поверхности могут быть неприглядные пятна.

Хромированные поверхности

Смесители, ручки и фурнитура из хрома требует аккуратного вида. Лимонная кислота может повредить защитный слой и привести к коррозии или потемнению.

Натуральный камень

Категорически нельзя лимонной кислотой мыть столешницы из натурального камня, поскольку мрамор, кварцит или гранит имеют пористую структуру, которая легко впитывает в себя кислоту. Из-за этого камень может разрушиться и ухудшиться внешний вид.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как можно очистить подошву утюга от нагара – это делается очень быстро.

Паркет

Лимонная кислота является опасной для паркета. Она может разрушить цвет, структуру древесины и защитный слой, из-за чего появятся трещины.