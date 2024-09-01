Чимало людей вірять, що з дзеркалами потрібно поводитися обережно – і існує ряд дій, які поряд з ним виконувати не варто. Річ у тому, що, за повір'ями, існує задзеркалля – незвіданий людям світ містичних істот, що може принести біду.

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Не можна дивитися на дзеркало у темряві

Предки були переконані, що якщо у дзеркалах і сидять якісь потойбічні сутності, то активізуються вони саме з настанням темряви. А дзеркало вважали саме порталом у потойбіччя, тож не дивно, що з'явилася засторога не дивитися на нього у темний час доби.

Особливо суворою була заборона зазирати у дзеркало від опівночі до третьої ночі – інакше містичні сили можуть відібрати здоров'я людини та сімейний добробут. Саме через це дзеркала ніколи не вішали біля ліжок.

Не можна сваритися перед дзеркалом

Якщо ви стоїте перед дзеркалом, не можна сваритися, лихословити чи плакати. Вважається, що у дзеркала є пам'ять, яка здатна зберігати у собі негативні емоції, а потім вони можуть перейти на іншу людину, та ще й з потрійною силою.



Сваритися перед дзеркалом не можна / Фото Pexels

Не можна їсти перед дзеркалом

Вважається, що якщо їсти перед дзеркалом, то людина з часом змарніє, адже так вона "заїдає" свою красу, здоров'я та розум.

Не можна дивитися у розбите дзеркало

Предки були переконані, що якщо дзеркало вже розбилося, то його потрібно негайно викинути і не зазирати у нього, адже воно створює своєрідні заломи, у яких може зберігатися дуже потужна негативна енергетика.

Якщо ж ігнорувати цю заборону, то людина може відчути раптове погіршення здоров'я, настрою та можуть навіть з'явитися проблеми зі сном.

Не можна вішати фото навпроти дзеркала

В жодному разі не можна допускати, аби у дзеркалі відбивалися сімейні фото чи світлини дітей. В давнину вважали, що дзеркало може "витягувати" життєву силу з тих, чиї фотографії у ньому відображаються.