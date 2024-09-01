Многие верят, что с зеркалами нужно обращаться осторожно – и существует ряд действий, которые рядом с ним выполнять не стоит. Дело в том, что, по поверьям, существует зазеркалье – неизведанный людям мир мистических существ, что может принести беду.

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Нельзя смотреть на зеркало в темноте

Предки были убеждены, что если в зеркалах и сидят какие-то потусторонние сущности, то активизируются они именно с наступлением темноты. А зеркало считали именно порталом в потусторонний мир, поэтому неудивительно, что появилось предостережение не смотреть на него в темное время суток.

Особенно строгим был запрет заглядывать в зеркало от полуночи до трех ночи – иначе мистические силы могут отобрать здоровье человека и семейное благополучие. Именно поэтому зеркала никогда не вешали возле кроватей.

Нельзя ссориться перед зеркалом

Если вы стоите перед зеркалом, нельзя ссориться, сквернословить или плакать. Считается, что у зеркала есть память, которая способна хранить в себе негативные эмоции, а потом они могут перейти на другого человека, да еще и с тройной силой.



Ссориться перед зеркалом нельзя / Фото Pexels

Нельзя есть перед зеркалом

Считается, что если есть перед зеркалом, то человек со временем потеряет, ведь так он "заедает" свою красоту, здоровье и ум.

Нельзя смотреть в разбитое зеркало

Предки были убеждены, что если зеркало уже разбилось, то его нужно немедленно выбросить и не заглядывать в него, ведь оно создает своеобразные заломы, в которых может храниться очень мощная негативная энергетика.

Если же игнорировать этот запрет, то человек может почувствовать внезапное ухудшение здоровья, настроения и могут даже появиться проблемы со сном.

Нельзя вешать фото напротив зеркала

Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в зеркале отражались семейные фото или фотографии детей. В древности считали, что зеркало может "вытягивать" жизненную силу с тех, чьи фотографии в нем отражаются.