Езотерики переконані, що кожна річ має свою енергетику, яка впливає на життя людини. І гроші – це те, з чим варто бути особливо обережними, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Не скручуйте паперові гроші

Ніколи не можна зминати купюри та зберігати їх разом із дріб'язком. Залишати ж сумку, в якій є гроші, на підлозі – це взагалі погана прикмета, що віщує бідність. У гаманця з грошима завжди має бути своє місце, інакше грошам не буде "комфортно" у вашому домі, і вони підуть в інше місце.

Не рахуйте гроші на ніч

Це може призвести до неприємних наслідків та прогнати фінансовий успіх з вашої оселі. Окрім того, езотерики попереджають і про те, що не можна віддавати борги та приймати гроші від інших після заходу сонця.

Не кладіть гроші на стіл

На столі ніколи не можна залишати ключі та гроші, а також не варто скидати рукою на підлогу крихти чи сидіти на ньому. Все це – негативні прикмети, що віщують бідність та лихо. Зважайте, що такі дії також можуть приманити втрату грошей чи непередбачувані витрати.



Гроші не можна класти на стіл / Фото Pexels

Не тримайте гаманець порожнім

Кишені та гаманець ніколи не мають бути порожніми, адже так можна відлякати гроші від людини та оселі. Коли ви виходите на вулицю, потрібно обов'язково покласти всередину хоча б дрібні монети, а краще – купюри. Так ви будете залучати до себе гроші.

Не заздріть чужим грошам

Приказка про те, що не можна рахувати чужі гроші, з'явилася не на порожньому місці. Прикмети стверджують, що якщо обговорювати чуже багатство та доходи, тоді у власному гаманці гроші можуть швидко перевестися.