Эзотерики убеждены, что каждая вещь имеет свою энергетику, которая влияет на жизнь человека. И деньги – это то, с чем стоит быть особенно осторожными, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Не скручивайте бумажные деньги

Никогда нельзя сминать купюры и хранить их вместе с мелочью. Оставлять же сумку, в которой есть деньги, на полу – это вообще плохая примета, предвещающая бедность. У кошелька с деньгами всегда должно быть свое место, иначе деньгам не будет "комфортно" в вашем доме, и они уйдут в другое место.

Не считайте деньги на ночь

Это может привести к неприятным последствиям и прогнать финансовый успех из вашего дома. Кроме того, эзотерики предупреждают и о том, что нельзя отдавать долги и принимать деньги от других после захода солнца.

Не кладите деньги на стол

На столе никогда нельзя оставлять ключи и деньги, а также не стоит сбрасывать рукой на пол крошки или сидеть на нем. Все это – негативные приметы, предвещающие бедность и беду. Учитывайте, что такие действия также могут приманить потерю денег или непредсказуемые расходы.



Деньги нельзя класть на стол / Фото Pexels

Не держите кошелек пустым

Карманы и кошелек никогда не должны быть пустыми, ведь так можно отпугнуть деньги от человека и дома. Когда вы выходите на улицу, нужно обязательно положить внутрь хотя бы мелкие монеты, а лучше – купюры. Так вы будете привлекать к себе деньги.

Не завидуйте чужим деньгам

Поговорка о том, что нельзя считать чужие деньги, появилась не на пустом месте. Приметы утверждают, что если обсуждать чужое богатство и доходы, тогда в собственном кошельке деньги могут быстро перевестись.