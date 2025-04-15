Пращури вірили, що коли людина вирушає в дорогу, вона має бути дуже обережною, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". І через це існувало чимало прикмет, які забороняли робити деякі речі безпосередньо перед поїздкою.

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Що не можна робити перед тим, як вирушати у поїздку?

Предки вірили, що коли людина вирушає у подорож, напередодні нізащо не можна мити голову та стригтися. Вважали, що волосся зберігає у собі життєву силу людини, і тому перед важливими подіями цю силу не варто з себе змивати. Старалися думати про миття напередодні та очищати голову принаймні за день до початку подорожі.

Окрім того, перед початком подорожі ніколи не можна було мити та підмітати підлогу. Це може здатися дивним, адже перед тим, як залишати житло, хочеться залишити його у чистоті. А втім, вважалося, що якщо цю прикмету порушити, тоді мандрівник неодмінно зіткнеться у дорозі з численними неприємностями.



Мити підлогу перед поїздкою не можна / Фото Pexels

Окрім того, не можна було замітати і мити підлогу навіть тим, хто залишається у домі після того, як людина відправляється в дорогу. Зробити це можна буде тільки тоді, коли людина добереться до свого пункту призначення.

До речі, прибирати не можна не тільки напередодні поїздки. Раніше ми вже розповідали, у які дні тижня краще не братися за прибирання.

Перед дорогою також не можна повертатися у дім за забутою річчю, адже це віщує неприємності під час подорожі. А якщо все ж річ дуже важлива і повернення уникнути не вдалося, тоді перед тим, як виходити з дому повторно, потрібно подивитися у своє відображення в дзеркалі та показати йому язика. Повір'я стверджують, що так ви можете відлякати нечисть, яка намагається зіпсувати вам подорож.

Також у день від'їзду категорично заборонено займатися шиттям одягу та його ремонтом, не можна також пришивати і ґудзики. Це, як стверджують езотерики, віщує великі неприємності – особливо у випадку, якщо ви будете робити це на собі, не знімаючи одяг. Вірили, що якщо заборону порушити, тоді повернутися додому вдасться нескоро, і зробити це буде непросто. Якщо ж щось потрібно неодмінно зашити на собі, тоді потрібно було тримати нитку у роті.

Ще одна важлива прикмета – перед виходом потрібно дуже уважно стежити за ключами та тримати їх міцно. Адже їхнє падіння на підлогу перед виходом начебто віщує великі невдачі. Якщо ключі ви впустили з рук ще в домі, тоді приготуйтеся до фінансових витрат ще у дорозі. Якщо ж ключі впали вже за порогом, тоді це може обіцяти нещасливу поїздку.