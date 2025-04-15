Предки верили, что когда человек отправляется в дорогу, он должен быть очень осторожным, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". И поэтому существовало немало примет, которые запрещали делать некоторые вещи непосредственно перед поездкой.

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Что нельзя делать перед тем, как отправляться в поездку?

Предки верили, что когда человек отправляется в путешествие, накануне ни за что нельзя мыть голову и стричься. Считали, что волосы сохраняют в себе жизненную силу человека, и поэтому перед важными событиями эту силу не стоит с себя смывать. Старались думать о мытье накануне и очищать голову по крайней мере за день до начала путешествия.

Кроме того, перед началом путешествия никогда нельзя было мыть и подметать пол. Это может показаться странным, ведь перед тем, как оставлять жилье, хочется оставить его в чистоте. А впрочем, считалось, что если эту примету нарушить, тогда путешественник непременно столкнется в дороге с многочисленными неприятностями.



Мыть пол перед поездкой нельзя / Фото Pexels

Кроме того, нельзя было заметать и мыть пол даже тем, кто остается в доме после того, как человек отправляется в путь. Сделать это можно будет только тогда, когда человек доберется до своего пункта назначения.

К словуи, убирать нельзя не только накануне поездки. Ранее мы уже рассказывали, в какие дни недели лучше не браться за уборку.

Перед дорогой также нельзя возвращаться в дом за забытой вещью, ведь это предвещает неприятности во время путешествия. А если все же вещь очень важна и возвращения избежать не удалось, тогда перед тем, как выходить из дома повторно, нужно посмотреть в свое отражение в зеркале и показать ему язык. Поверья утверждают, что так вы можете отпугнуть нечисть, которая пытается испортить вам путешествие.

Также в день отъезда категорически запрещено заниматься шитьем одежды и ее ремонтом, нельзя также пришивать и пуговицы. Это, как утверждают эзотерики, предвещает большие неприятности – особенно в случае, если вы будете делать это на себе, не снимая одежду. Верили, что если запрет нарушить, тогда вернуться домой удастся нескоро, и сделать это будет непросто. Если же что-то нужно непременно зашить на себе, тогда нужно было держать нитку во рту.

Еще одна важная примета – перед выходом нужно очень внимательно следить за ключами и держать их крепко. Ведь их падение на пол перед выходом вроде бы предвещает большие неудачи. Если ключи вы уронили из рук еще в доме, тогда приготовьтесь к финансовым затратам еще в дороге. Если же ключи упали уже за порогом, тогда это может сулить несчастливую поездку.