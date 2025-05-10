Нізащо не садіть ці рослини біля часнику: урожаю не дочекаєтеся

Досвідчені городники знають, що для того, аби отримати багатий урожай будь-якої культури, потрібно враховувати чимало різних факторів: не тільки правило сівозміни, але й вдале сусідство.

Сусідство з іншими рослинами на городі може й піти на користь, і зашкодити культурам, повідомляє 24 Канал. І є рослини, які категорично заборонено садити біля часнику, якщо ви розраховуєте на якийсь урожай.

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Що не можна садити біля часнику?

Найгірше на сусідство з часником реагуватимуть бобові культури – як-от квасоля, горох та інші. Якщо ви висадите їх поряд, тоді квіток та зав'язі буде небагато, а сам урожай навряд чи порадує.

Окрім того, не варто садити поряд цибулю. Ці рослини – близькі родичі, а це значить, що їх вражають однакові хвороби, і вони не здатні захистити одне одну від них. Тож садити їх поряд – далеко не найкраще рішення. Та якщо вибору немає, тоді нічого страшного все ж не станеться.

До речі, для того, аби отримати багато часнику на грядці, потрібно подбати не тільки про вдале добриво. Раніше ми вже розповідали, чим потрібно підживити часник у травні.

А ось що точно не варто садити на одній ділянці з часником, так це картоплю – вона забиратиме усі ресурси у головок часнику, і погано впливатиме на ріст та розвиток культури. До того ж картопля виділяє компоненти, що можуть суттєво погіршити смак часнику.



Картоплю не варто садити біля часнику / Фото Pexels

Помідори досвідчені городники також не радять садити біля часнику, адже вони можуть стати конкурентами – помідори легко забирають весь простір та світло від сонячних променів, і через це погіршується якість часнику та змінюється його колір.

І остання культура, яка вважається зовсім небажаним сусідом для часнику – це солодкий перець. Ці дві рослини також швидко почнуть конкурувати за ресурси – зокрема за сонячні промені, вологу та живлення. Тож експерти категорично не радять висаджувати рослини поряд.