Ніколи не садіть ці рослини біля картоплі: застереження від городників

Кожен власник городу в Україні, певно, вже приготувався до посадки картоплі. Та поряд із нею можна посадити ще кілька культур. Але якщо обрати неправильні, то можна загубити урожай для обох з них.

Ви могли про це не замислюватися, та міжряддя картоплі можуть стати чудовим простором для росту інших рослин. До того ж це буде розумним використанням простору. Втім, потрібно правильно підібрати культури, інакше можна погубити овочі.

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Картопля – це та рослина, що споживає дуже багато поживних речовин із ґрунту. І якщо поряд ви посадите такі культури, що також потребують багато підживлення, тоді вони почнуть "конкурувати" за мінерали.

Що не можна садити біля картоплі

Картопля – це рослина, що відноситься до сімейства пасльонових, і біля овочу точно не можна садити інших представників цього ж сімейства, адже вони мають спільні хвороби та шкідників. І якщо одна культура захворіє, тоді недуга може перекинутися і на сусідню культуру.

Саме через це ви маєте уникати посадки помідорів, баклажані, солодкого і гострого перцю та тютюну біля картоплі. Не варто поряд садити також і полуницю. Ця рослина страждає від сірої гнилі, і може заразити цією хворобою і картоплю. Також вона може привабити на вашу ділянку і дротяника – відомого шкідника.

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Не радять висаджувати також і соняшник. Якщо вирощувати його біля картоплі, він виснажить ґрунт і зробить його менш врожайним. Також поряд із таким сусідом картопля точно не буде отримувати достатню кількість світла.



Соняшник не можна садити біля картоплі / Фото Pexels

Ще один овоч, який дачники не рекомендують вирощувати поряд із картоплею – це огірки. Вони, як і кабачки, можуть заразити картоплю на фітофтороз. Окрім того, ці овочі також можуть широко розростатися, і в міжряддях картоплі їм дуже швидко стане надто тісно.