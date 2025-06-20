Не садіть ці рослини біля огірків: зіпсуєте увесь урожай

Погане сусідство здатне в рази зменшити урожай. Щоб огірки вродили багато плодів, варто відмовитися від посадки певних рослин, які шкодять овочам та зменшують їхній ріст та врожайність.

Огірки не є сильно вибагливими в догляді, однак за сусідством на грядках треба прослідкувати, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Біля огірків не можна садити певну категорію овочів й трав, бо вони мають негативний вплив на них.

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Що не можна садити біля огірків

Картопля – овоч забирає з грядки багато поживних речовин й висмоктує всю вологу. А ще картопля може передати огіркам фітофтороз. Небезпечною для огірків є обробка бульб, оскільки всі речовини можуть потрапити на огірки.

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М’ята – рослина сильно розростається, витісняючи огірки з грядки. Вони також поглинають багато вологи й поживні речовини з ґрунту.

Розмарин, шавлія, базилік – ароматні трави можуть змінити смак огірків, пригнічуючи їхній ріст.

Кавун та диня – здатні привертати комах-шкідників, які поширяться на огірки.

Кабачки – овочі належать до тієї родини, що й огірки, тож мають спільних шкідників. Якщо посадити кабачки разом з огірками, то це лише збільшить їхню кількість.



Кабачки не можна садити біля огірків / Фото Pexels

Найкращі сусіди для огірків

Дачники радять садити біля огірків кілька трав, овочів та квітів, які гарно впливають на урожай зелених культур.

Цибуля, буряк, морква, редис – ці овочі не конкурують з огірками за простір, та ще й допомагають відлякувати шкідників.

Кукурудза, квасоля, горох – вони збагачують грядки азотом, тому огірки краще ростуть від такого сусідства.

Настурції та чорнобривці – ці квіти варто висадити поруч з огірками, щоб відлякати жуків та інших шкідливих комах.

Часник – овоч сприяє за зниження грибкових захворювань, тому є корисним для посадки біля огірків.

Соняшник – така посадка привабить запилювачів, а це відповідно вплине на покращений урожай огірків.

До речі, огірки можуть жовтіти. Для того, щоб цього не сталося, дачники розповіли 5 важливих секретів.