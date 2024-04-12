Найгірше сусідство без урожаю: дізнайтеся, що не можна садити біля помідорів
Джерело:u-news
Під час садіння городини варто пам'ятати про правильне сусідство. Адже від цього залежить ріст і розвиток саджанців.
Зокрема, правильні сусіди можуть збагатити помідори поживними речовинами. А ось неправильні погіршують їхній стан, зріст, а також знижують урожайність та якість плодів.
Буде цікаво Фатальна помилка, яка згубить врожай: що не можна садити біля полуниці
Що не можна садити біля помідорів
Найгіршими сусідами для помідорів є:
- горох, цвітна капуста, броколі та кольрабі,
- кріп, фенхель і меліса, зокрема, фенхель зупиняє ріст овочів,
Якщо розташувати з південного боку кукурудзу та інші високорослі овочі, то томатам бракуватиме сонячного світла. Це погіршить їхній ріст і розвиток. Ба більше, помідори можуть загинути.
Небажаними сусідами є й баклажани, оскільки вони нижчі за помідори й опиняться в їхній тіні. Також ці овочі належать до одного сімейства і їх вражають схожі шкідники та хвороби.
Поганим сусідом для помідорів є картопля, адже з неї на томати точно перелізуть колорадські жуки.
Деякі рослини не можна садити біля помідорів / Фото Unsplash
Що можна садити біля помідорів
- Найбільше помідори люблять бобові, за винятком гороху. Зокрема, гарним варіантом буде витка квасоля та невеличкі кущі нуту.
- Вдало поєднуються з помідорами цибуля, часник, редиска, морква, пастернак, буряк та гарбузи.
- Хорошими сусідами є різні види салатів. Оптимальним варіантом будуть шпинат, щавель, селера, ромен, рукола, крес-салат.
- Не заважатимуть помідорам і тим'ян, чабер, шавлія, материнка, орегано та базилік.
- Своєю чергою, спаржа, зелена цибуля і часник відлякують своїм запахом шкідників.
- Відлякуватимуть томатну гусінь й огірки, тому їх можна садити поряд із помідорами.