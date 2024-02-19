Звісно, коли ми висаджуємо різні культури на городі, ми очікуємо отримати хороший врожай. І аби реальність не розчарувала, потрібно не забувати про правила сівозміни – або ж чергування культур на одній грядці.

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Чи можна після часнику садити цибулю?

Коротка відповідь на це запитання – ні. Річ у тому, що часник і цибуля – це рослини, що належать до одного сімейства, а знасить, вони будуть виснажувати ґрунт. Окрім того, часник і цибуля вразливі до одних і тих самих хвороб та їх можуть вражати однакові шкідники. Навіть після того, як земля переживе зиму, бактерії та шкідники не загинуть, і цілком можуть зруйнувати врожай наступного року.



Після часнику не варто садити цибулю / Фото Pexels

Чи можна садити після часнику моркву?

А ось часник і морква – це ті дві культури, які можна чергувати на одній грядці. Коріння моркви може заглибитися на досить велику глибину, і через це не все добриво втратиться, а значить, ґрунт збагатиться. Окрім того, часник захистить моркву від шкідників, а ферменти моркви будуть допомагати часнику рости та розвиватися.

Що можна садити після часнику:

картоплю;

полуницю;

помідори;

огірки;

буряк;

гарбузи;

моркву;

зелень;

перець.

Які культури не можна садити після часнику?

Тут список буде дещо коротшим. Після того, як на вашій грядці ріс часник, не варто висаджувати туди його знову, так само як не можна на його місце садити і цибулю. Також не ідеальними варіантами будуть квасоля та горох, а також капуста.