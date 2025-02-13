Ніколи не садіть цей овоч після помідорів: втратите весь врожай
- Не слід садити картоплю після помідорів через спільну потребу в азоті та ризик передачі паразитів.
- Після помідорів рекомендується висаджувати овочі та зелень, що збагачують ґрунт азотом, такі як редис, буряк, морква, боби, капуста та інші.
Усі досвідчені городники вже знають, що правило сівозміни існує не просто так. Тільки таким чином ви можете наситити ґрунт корисними речовинами та з року в рік отримувати хороший урожай.
Якщо вчасно та правильно змінювати місце посадки овочів, тоді вдасться легко уникнути виснаження ґрунту та отримати якісний врожай, повідомляє 24 Канал. Але є один овоч, який точно не можна садити після помідорів, якщо ви не хочете попрощатися із врожаєм.
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Що не можна садити після помідорів?
Звісно, список рослин, які не підходять для посадки після помідорів, досить довгий, та передусім потрібно запам'ятати про одну – картоплю. І картоплю, і помідори ріднить любов до азоту. І якщо ви висадите коренеплід після томатів, вам доведеться приготуватися до тривалих зусиль: добрива доведеться вносити дуже часто, аби отримати бодай якийсь врожай.
І саме це вже може бути витратним, та це не єдина проблема, з якою доведеться зіштовхнутися. Найбільшу небезпеку становлять паразити, які можуть передатися картоплі "у спадок" від помідорів. Деякі з них залишаться у землі навіть після закінчення сезону і полюбляють їсти обидві рослини.
Картоплю не можна садити після помідорів / Фото Pexels
Наприклад, чимало проблем може завдати капустянка, що поїдає стебла та риє нори у землі. Вона чудово почуває себе на помідорах, а після зимівлі в ґрунті візьметься і за картоплю. Також колорадські жуки небайдужі до бадилля помідорів – а про їхню любов до картоплі знають, певно, усі.
Остерігатися варто також і дротяників та грибкових хвороб, зокрема фітофторозу – він з'їсть стебла та листя, а після цього може перейти й на плоди.
Що посадити після помідорів?
Для того, щоб дати відповідь на це питання, варто розуміти, що томати окислюють ґрунт, і деякі культури там не ростуть добре саме з цієї причини. Тож висадити потрібно такі овочі та зелень, що збагачують ґрунт азотом:
- редис, буряк, моркву та селеру;
- боби, горох, сою та квасолю;
- кріп, петрушку, щавель й салат;
- капусту, цибулю, часник, огірки та кабачки.