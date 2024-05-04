Виявляється, не варто тримати в холодильнику огірок, оскільки він швидше стане м’яким та покриється плямами.

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Ягоди, манго, авокадо, базилік та помідори теж рекомендовано зберігати не в холодильнику. До прикладу, недозріле авокадо не можна тримати в холодному місці, бо процесу дозрівання не станеться. Краще тримати його на кухні.



Авокадо варто тримати в кімнатній температурі / Фото Pexels

А от холодні помідори втрачають свій смак, та й їсти їх не дуже приємно. Тому все ж таки краще їх справді тримати в темному місці, але не в холодильнику.

Трави треба тримати так як квіти – зрізати та зберігати в склянці з водою. Чебрець, розмарин, м’ята, базилік та інші трави добре зберігатимуться в такому стані.

Ягоди ж можуть втратити не лише яскравість, але й смак і текстуру, якщо тримати їх в холодильнику. Просто зберігайте їх при кімнатній температурі та з’їжте впродовж кількох днів.

Цибуля та часник — це коренеплоди, які добре ростуть при кімнатній температурі. Низькі температури спричиняють розм’якшення цибулі та часнику та підвищують ризик розвитку бактерій. Краще тримайте їх у корзині на кухні чи в коморі.