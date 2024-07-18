Не їжте їх у спеку: список продуктів, які можуть погіршити самопочуття

Щоб легше переносити високу температуру, варто на певний час виключити деяку їжу зі свого раціону. Літню спеку важко пережити всім, особливо в умовах задушливого мегаполіса.

Є певні продукти, які здатні погіршити самопочуття у спеку. Для того, щоб легше переносити високу температуру й краще себе почувати, постарайтеся відмовитися від них в дні, коли стовпчики термометра досягають 30 градусів.

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Сири

У сирах міститься дуже багато солі, які виводять воду з клітин та затримують рідину в організмі. У спеку зайва рідина перетворюється на набряки на обличчі й тілі. Коли на вулиці дуже спекотно, виключіть з раціону найсолоніші види сирів: пармезан, фету, бринзу та гауду.

Алкоголь

Вживання алкоголю у спеку призведе до сильного зневоднення. Зведіть випиту кількість до мінімуму або споживайте його ввечері, коли спека впаде. Але краще буде, якщо ви зовсім від нього відмовитеся.



Відмовтеся від алкоголю в спеку / Фото Pexels

Копчене м’ясо та риба

Влітку ваш раціон має бути легким. Завдяки цьому травна система буде працювати без перевантажень, а організм буде почувати себе бадьоріше. Білок у спеку прискорює метаболізм, а його посилення розігріває організм та збільшує потребу в охолодженні. Як результат – ви відчуєте слабкість та нездужання.

Повністю від білкових продуктів відмовлятися не варто, виключіть лише ті види, які погано впливають на організм через велику кількість солі – це копченості, ковбаси, солоний сир та риба.

Солодкі газовані напої

У газованих солодких напоях міститься колосальна кількість цукру. У них також містяться речовини, які затримують воду. Від такої води організм перегріється та буде відчувати ще більше спрагу.

Найкраще в спекотну пору перейти на чисту воду без газів. Якщо ж така вам не дуже до смаку, додайте до неї м’яту, лимон чи апельсин.