Пилососи, на жаль, не можуть всмоктувати все, і є кілька речей, які категорично не можна пилососити. Інакше ви можете серйозно пошкодити свій пристрій. І для того, щоб цього уникнути, вам потрібно знати, де його не варто використовувати.

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Попіл, тирса та пісок

Дрібні частинки можуть засмічувати фільтри вашого пилососа, і зрештою це призведе до того, що сила його всмоктування знизиться. Набагато краще буде скористатися звичайним віником і совком для того, щоб прибрати такий тип забруднень.

А для того, щоб чищення стало більш ефективним та швидким, ви попередньо можете занурити віник у воду.

Бруд та ґрунт

Вага пилососа може не прибрати багно, а тільки проштовхнути його глибше у ваш килим, і так спричинити появу плям на ньому. Земля натомість швидко пошкодить та заб'є фільтри пилосмока.

Розбите скло

Якщо ви випадково розбили вдома якийсь посуд, тоді вам точно варто уникати використання пилосмока для прибирання. Річ у тому, що дрібні шматочки скла можуть застрягати у вашому шлангу та потрапляти до двигуна пилосмока.

Окрім того, існує також і ризик, що вони можуть порвати і мішок для сміття всередині пилосмока. Для того ж, щоб переконатися, що у вас на підлозі не залишилося дрібного скла, вам потрібно намочити свій рушник та пройтися по поверхні.

Вологі плями та залишки води

На диво, пилосмок може пошкодити навіть звичайнісінька вода. Річ у тому, що вода може заблокувати трубки та фільтри пиосмока чи навіть спричинити появу цвілі у пилососі. Та й в принципі, вода та електрика завжди були досить поганим поєднанням.

Сліди від клею та інших речовин

Це може засмітити фільтр чи заблокувати двигун. Набагато краще використати для прибирання вологу тканину та мило. Також у такій ситуації дуже корисним буде і дистильований білий оцет.