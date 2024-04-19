Пылесосы, к сожалению, не могут всасывать все, и есть несколько вещей, которые категорически нельзя пылесосить. Иначе вы можете серьезно повредить свое устройство. И для того, чтобы этого избежать, вам нужно знать, где его не стоит использовать.

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Пепел, опилки и песок

Мелкие частицы могут засорять фильтры вашего пылесоса, и в конце концов это приведет к тому, что сила его всасывания снизится. Гораздо лучше будет воспользоваться обычным веником и совком для того, чтобы убрать такой тип загрязнений.

А для того, чтобы чистка стала более эффективной и быстрой, вы предварительно можете погрузить веник в воду.

Грязь и грунт

Вес пылесоса может не убрать грязь, а только протолкнуть его глубже в ваш ковер, и так вызвать появление пятен на нем. Земля зато быстро повредит и забьет фильтры пылесоса.

Разбитое стекло

Если вы случайно разбили дома какую-то посуду, тогда вам точно стоит избегать использования пылесоса для уборки. Дело в том, что мелкие кусочки стекла могут застревать в вашем шланге и попадать в двигатель пылесоса.

Кроме того, существует также и риск, что они могут порвать и мешок для мусора внутри пылесоса. Для того же, чтобы убедиться, что у вас на полу не осталось мелкого стекла, вам нужно намочить свое полотенце и пройтись по поверхности.

Влажные пятна и остатки воды

На удивление, пылесос может повредить даже самая обычная вода. Дело в том, что вода может заблокировать трубки и фильтры пылесоса или даже вызвать появление плесени в пылесосе. Да и в принципе, вода и электричество всегда были достаточно плохим сочетанием.

Следы от клея и других веществ

Это может засорить фильтр или заблокировать двигатель. Гораздо лучше использовать для уборки влажную ткань и мыло. Также в такой ситуации очень полезным будет и дистиллированный белый уксус.