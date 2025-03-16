Прикмети та обряди дуже важливі для багатьох людей, а особливо, коли мовиться про відрядження, подорожі та відпустки. І пращури застерігають від деяких дій та слів перед тим, як вирушати в дорогу, повідомляє 24 Канал.
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Що не можна робити, коли хтось в дорозі?
Перше, що забороняють прикмети – це прибирання. Якщо хтось вирушив у дорогу, прибирати в його особистому просторі не варто – так можна тільки накликати негаразди на людину. Йде прикмета коренями у вірування, що під час прибирання можна випадково вимести добро та щастя з оселі.
Вважається, що прибирання створює енергетику, що захищає мешканців дому. А якщо ж займатися ним, коли хтось у дорозі, тоді можна легко порушити цю структуру, і зрештою це тільки призведе до неприємностей для людини, що відправилася в поїздку.
До речі, перед поїздкою також не можна прибирати – теж в дорозі очікуватимуть невдачі. Щастя тоді відвертається від вас у подорожі, і віра в цю прикмету заснована та ному, що прибирання може "змішувати" енергію та впливати на події в майбутньому.
Перед поїздкою не можна прибирати / Фото Pexels
Раніше ми вже розповідали про те, чому небезпечно тримати в домі старий віник і як його правильно позбутися, аби не накликати на оселю нещастя.
Ось ще кілька важливих заборон перед поїздкою:
- Підмітати чи мити підлогу – це ознака того, що людина не зуміє повернутися додому.
- Викидати сміття. Тоді людина може начебто загубитися у дорозі.
- Прати речі, які людина візьме з собою. Робити це в останню мить не варто – тільки накличете неприємності в дорозі.
- Шити одяг та пришивати ґудзики в день від'їзду – у такому випадку можна очікувати на великі неприємності, особливо якщо ви зашиваєте щось на собі.
- Повертатися після виходу з дому. Це погана прикмета, та якщо повернутися вже необхідно, потрібно подивитися в дзеркало на себе та привітатися. А ось перед повторним виходом – показати собі у дзеркалі язика.
- Мити голову перед поїздкою. Одна з найскладніших і найбільш неприємних прикмет, що дійшла до нас з давніх часів – не можна мити голову перед далекою дорогою. В ньому начебто полягає життєва сила, і через миття можна її позбутися.