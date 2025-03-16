Приметы и обряды очень важны для многих людей, а особенно, когда говорится о командировках, путешествия и отпуска. И предки предостерегают от некоторых действий и слов перед тем, как отправляться в дорогу, сообщает 24 Канал.
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Что нельзя делать, когда кто-то в дороге?
Первое, что запрещают приметы – это уборка. Если кто-то отправился в дорогу, убирать в его личном пространстве не стоит – так можно только навлечь невзгоды на человека. Уходит примета корнями в верования, что во время уборки можно случайно вымести добро и счастье из дома.
Считается, что уборка создает энергетику, что защищает жителей дома. А если же заниматься ею, когда кто-то в дороге, тогда можно легко нарушить эту структуру, и в конце концов это только приведет к неприятностям для человека, отправившегося в поездку.
Кстати, перед поездкой также нельзя убирать – тоже в дороге будут ожидать неудачи. Счастье тогда отворачивается от вас в путешествии, и вера в эту примету основана та ному, что уборка может "смешивать" энергию и влиять на события в будущем.
Перед поездкой нельзя убирать / Фото Pexels
Ранее мы уже рассказывали о том, почему опасно держать в доме старый веник и как от него правильно избавиться, чтобы не навлечь на дом несчастье.
Вот еще несколько важных запретов перед поездкой:
- Подметать или мыть пол – это признак того, что человек не сумеет вернуться домой.
- Выбрасывать мусор. Тогда человек может как будто потеряться в дороге.
- Стирать вещи, которые человек возьмет с собой. Делать это в последний момент не стоит – только накличете неприятности в дороге.
- Шить одежду и пришивать пуговицы в день отъезда – в таком случае можно ожидать большие неприятности, особенно если вы зашиваете что-то на себе.
- Возвращаться после выхода из дома. Это плохая примета, и если вернуться уже необходимо, нужно посмотреть в зеркало на себя и поздороваться. А вот перед повторным выходом – показать себе в зеркале язык.
- Мыть голову перед поездкой. Одна из самых сложных и самых неприятных примет, дошедшая до нас с давних времен – нельзя мыть голову перед дальней дорогой. В нем вроде бы заключается жизненная сила, и через мытье можно от нее избавиться.