До серйозного забиття можуть призвести кілька продуктів. Важливо добре слідкувати та не допускати їхнього забиття в мийці, оскільки раковина може вийти з ладу.
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Олія та жир
Якщо ви зливаєте в раковину олію та жир, то вони можуть тверднути та прилипати до внутрішньої сторони труби. Це з часом призведе до забиття та зменшить прохідність води.
Інші частинки продуктів, які потраплять всередину можуть разом з жиром та олією спричинити ще гірше засмічення, після якого вам доведеться робити ремонт.
Рис та макарони
Ці продукти є крохмалистими, тому коли вони набирають воду, то починають набухати. Окрім того, вони здатні прилипати до труб, спричиняючи накопичення інших залишків їжі.
Не засмічуйте мийку 5 продуктами / Фото Pexels
Кавова гуща
Позбудьтеся звички виливати кавову гущу в раковину, оскільки вона може накопичуватися в трубах та створювати текстуру, яка схожа на мул.
Яєчна шкаралупа
Також постарайтеся не засмічувати мийку яєчною шкарлупою, адже вона аналогічно іншим продуктам може призвести за засмічення водопроводу.
Молочні продукти
У молочних продуктах міститься жир та білок, тож якщо їх вилити у раковину, то вони можуть затвердіти та спричинити забивання. Окрім того, молоко, йогурт чи сир потрапляючи в труби, навіть здатні створювати неприємний запах.