До серйозного забиття можуть призвести кілька продуктів. Важливо добре слідкувати та не допускати їхнього забиття в мийці, оскільки раковина може вийти з ладу.

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Олія та жир

Якщо ви зливаєте в раковину олію та жир, то вони можуть тверднути та прилипати до внутрішньої сторони труби. Це з часом призведе до забиття та зменшить прохідність води.

Інші частинки продуктів, які потраплять всередину можуть разом з жиром та олією спричинити ще гірше засмічення, після якого вам доведеться робити ремонт.

Рис та макарони

Ці продукти є крохмалистими, тому коли вони набирають воду, то починають набухати. Окрім того, вони здатні прилипати до труб, спричиняючи накопичення інших залишків їжі.



Не засмічуйте мийку 5 продуктами / Фото Pexels

Кавова гуща

Позбудьтеся звички виливати кавову гущу в раковину, оскільки вона може накопичуватися в трубах та створювати текстуру, яка схожа на мул.

Яєчна шкаралупа

Також постарайтеся не засмічувати мийку яєчною шкарлупою, адже вона аналогічно іншим продуктам може призвести за засмічення водопроводу.

Молочні продукти

У молочних продуктах міститься жир та білок, тож якщо їх вилити у раковину, то вони можуть затвердіти та спричинити забивання. Окрім того, молоко, йогурт чи сир потрапляючи в труби, навіть здатні створювати неприємний запах.