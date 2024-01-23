Експертка зі снів Лаурі Левенберг переконує, що якщо вам приснився сон про вагітність, ви точно не самотні. Цей сценарій сну – один із найпоширеніших, проте різні ситуації можуть мати різні тлумачення.

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Що означає сон про вагітність

Як і усі сни, ті, що пов'язані із вагітністю, можуть мати кілька різних пояснень, і вони можуть бути зовсім не такими, як вам здається на перший погляд. Отож, спробуємо розібратися із кількома найбільш поширеними сценаріями.

Якщо ви вагітні уві сні

Якщо ви – людина репродуктивного віку, то сни про вагітність, за переконанням Левенберг, можуть бути нагадуванням від вашого біологічного годинника. З іншого боку, коли ви вже вагітні, такі сни можуть снитися досить часто.

Та найчастіше сни про вагітність означають, що у вашому житті тільки почало щось рости чи розвиватися. Наприклад, це може бути ідея, яку ви наче "виношуєте", і яка все ще потребує часу для того, щоб сформуватися у конкретний план дій.

Також це може означати мету, над якою ви наполегливо працюєте і про яку не припиняєте думати. Ще одне можливе пояснення – ви щось змінюєте чи переосмислюєте в собі.



Сон про вагітність може означати зародження нової ідеї / Фото Pexels

Якщо хтось із знайомих вагітний уві сні

Виявляється, коли ви уві сні бачите, що хтось із ваших знайомих вагітний, це може означати, що ви починаєте бачити зростання у цій людині.

З іншого боку, якщо вам сниться вагітність не надто близької до вас людини, це може означати, що ви бачите у ній деякі риси, які схожі на ваші.

Наприклад, якщо вам сниться, що хтось, з ким ви працюєте, вагітний, але ви його не дуже добре знаєте, то, ймовірно, є якісь його якості, які ви впізнаєте в собі, і які починають зростати,

– пояснила Левенберг.

Якщо вам сниться вагітна незнайомка

Сон про вагітну незнайомку може видаватися вам дивним. Проте, скоріш за все, він все ж стосується саме вас – проте тієї частини вас самих, з якою ви не дуже знайомі.

Сон з вагітною незнайомкою може наснитися тоді, коли ви відкрили для себе нове хобі – наприклад, садівництво чи в'язання, або ж ви почали розвиватися у якійсь сфері.

Якщо вам сняться пологи

Дуже часто пологи можуть снитися вагітним жінкам. Проте якщо ви не вагітні, то сон може мати різні тлумачення – в залежності від того, яку роль ви займаєте у цій сцені.

Якщо уві сні народжуєте ви самі, то це означає, що ваша наполеглива праця нарешті починає приносити свої плоди. Ці сни можуть з'явитися, коли ви, наприклад, розпочинаєте власну справу чи закінчуєте навчання.

Якщо ж ви стали свідком пологів уві сні, це може означати, що ви слідкували за чужою наполегливою роботою, і зараз можете надихнутися цим успіхом.