Додайте це в лунку під час посадки помідорів: вони вразять смаком і розміром

Вирощування помідорів – це важливе, але непросте завдання для багатьох городників. Ці смачні овочі потребують чимало догляду, а також підживлення на усіх етапах розвитку.

Якщо ви висаджуєте розсаду помідорів на городі, вже знаєте, що це справа досить відповідальна. І для того, аби кущі виросли великими та здоровими, а згодом порадували чималим урожаєм, потрібно неабияк постаратися, повідомляє 24 Канал.

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Чим підживити лунку перед посадкою помідорів?

Коли настає час пересаджувати розсаду у відкритий ґрунт, потрібно подбати про правильні добрива. І є кілька варіантів, які можуть стати у пригоді:

Деревний попіл . Він є багатим джерелом калію та фосфору, тож допомагає зміцнити кореневу систему помідорів та захистити їх від хвороб.

. Він є багатим джерелом калію та фосфору, тож допомагає зміцнити кореневу систему помідорів та захистити їх від хвороб. Лушпиння цибулі. Воно є природним антисептиком, тож розсаду набагато рідше вражатимуть різні шкідники.

Воно є природним антисептиком, тож розсаду набагато рідше вражатимуть різні шкідники. Суперфосфат . Розвиток коренів та плодів відбуватиметься завдяки йому у рази швидше.

. Розвиток коренів та плодів відбуватиметься завдяки йому у рази швидше. Компост чи перегній. Це органічне добриво може наситити ґрунт великою кількістю поживних речовин та мікроелементів, а також покращує його структуру.

Є ще кілька правил, яких радять дотримуватися, якщо хочете отримати рясний та швидкий урожай. У випадку, якщо кислотність ділянки ґрунту, де ви збираєтеся садити помідори, підвищена, варто провести вапнування. Внесіть фосфорні та калійні добрива, розкидайте їх на поверхні ґрунту, а після цього перекопайте.



Помідори потрібно підживити перед посадкою / Фото Pexels

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Можна підгодувати рослини перепрілим пташиним послідом – адже в його складі є й азот, і інші поживні мікроелементи.

А ось за три тижні до посадки радять внести на грядку 300 грамів кісткового борошна на один квадратний метр, або ж за тиждень до посадки полити ділянку настоєм пташиного посліду.

Та під час посадки томатів потрібно врахувати не тільки підживлення, але й місце посадки. Раніше ми вже розповідали, біля яких рослин нізащо не можна садити помідори.

Але є й кілька добрив, яких краще уникати під час посадки помідорів, адже вони принесуть більше шкоди, аніж користі. Ось вони: