Як покращити ґрунт перед новою посадкою: все дуже просто

Щоб підготувати ґрунт до нового вегетаційного періоду, його треба оновити завдяки кільком неважким крокам.

Перед посадкою нових рослин ґрунт треба освіжити, аби підвищити його родючість.

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Як покращити старий ґрунт

Щоб збагатити ґрунт органічними речовинами – додавайте в нього овочеві та кухонні відходи. Також можете насипати зверху підстрижену траву. Все це буде сприяти підвищенню родючості та покращенню структури.

Нанесіть на грядки шар ґрунту для горщиків. Він допоможе створити оптимальні умови для коренів нових рослин. Цей додатковий шар збереже стабільність структури ґрунту та покращить умови для зростання рослин.

Ґрунт стане наповнений поживними речовинами, а це автоматично сприятиме здоровому росту рослин у вегетаційний період.



Старий ґрунт треба обов'язково оновлювати / Фото Pexels

Гарний вплив на ґрунт має органічний компост. Він забезпечує його поживними речовинами, покращує структуру та сприяє розвитку корисних мікроорганізмів.

Корисною добавкою є азоміт. Його використовують для компосту, сільськогосподарських культур та ґрунту. Завдяки ньому збільшиться врожайність плодів, бо азоміт містить багатий склад мінералів та мікроелементів. Використовуючи його, ви зможете покращити стан ґрунту та забезпечити рослинам всі необхідні елементи для успішного росту.

А от мульча допомагає зберегти вологу, контролює ріст бур’янів та збагачує ґрунт під час розкладання. Наприкінці треба зволожити його та додати води.

Всі ці процеси не лише відновлять родючість ґрунту, але й підготують його для нового сезону, забезпечуючи рослинам якісне середовище для росту.