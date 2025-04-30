Посадіть це у міжряддях малини: про шкідників та інфекції можете забути

Смачна та солодка малина – це пріоритет у вирощуванні для багатьох садівників. Та для того, аби забезпечити постійний гарний урожай, потрібно знати, як доглядати за кущами.

Малина – це досить вибагливий кущ, який потребує від садівників чимало догляду: потрібно забезпечити правильний рівень вологи та полив, освітленість, поживність ґрунту та, звісно ж, сусідство, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agromarket.

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Що посадити біля малини?

Правильне сусідство не тільки не буде шкодити малині, але й може принести чимало користі. Зокрема, фахівці переконані, що так ви можете не тільки стримати її небажане розповзання, але й допомогти у боротьбі зі шкідниками та інфекціями.

Ось що посадити біля малини:

Календула, майоран, базилік, часник та інші пряні трави . Всі культури, що мають специфічний аромат, можуть виявитися корисними у відлякуванні комах. Це пов'язано з тим, що вони виділяють особливі речовини, що здатні приховати приємний аромат малини.

. Всі культури, що мають специфічний аромат, можуть виявитися корисними у відлякуванні комах. Це пов'язано з тим, що вони виділяють особливі речовини, що здатні приховати приємний аромат малини. Кропива . Якщо висадити у міжряддях кропиву, можна суттєво зменшити кількість комах, що нападатимуть на смачні ягоди. Та у такого сусідства є й очевидний недолік – садівникам дістатися до ягід буде також непросто.

. Якщо висадити у міжряддях кропиву, можна суттєво зменшити кількість комах, що нападатимуть на смачні ягоди. Та у такого сусідства є й очевидний недолік – садівникам дістатися до ягід буде також непросто. Червона бузина . Ця рослина має характерний аромат, що може відштовхувати різноманітних шкідників від малини.

. Ця рослина має характерний аромат, що може відштовхувати різноманітних шкідників від малини. Яблуня – вона не тільки не конкурує з малиною, але й приносить користь кущам, захищаючи посадку від сірої гнилі. А ось малина запобігає розвитку парші на дереві, тож це взаємовигідне сусідство.

– вона не тільки не конкурує з малиною, але й приносить користь кущам, захищаючи посадку від сірої гнилі. А ось малина запобігає розвитку парші на дереві, тож це взаємовигідне сусідство. Кріп . Цю рослину можна сміливо садити у міжряддях, адже він не тільки корисний сам по собі, але й може залучити чимало комах-запилювачів до малини.

. Цю рослину можна сміливо садити у міжряддях, адже він не тільки корисний сам по собі, але й може залучити чимало комах-запилювачів до малини. Смородина, горобина, слива, груша та жимолость. Ці рослини не мають негативного впливу на малину та будуть чудово рости поряд.

Якщо ви шукаєте якісь декоративні культури, що можна посадити біля малини, досвідчені садівники радять звернути увагу на барбарис, троянди та ялівець. Втім, важливо пам'ятати й про те, що малина – це та рослина, що має досить високі вимоги до поживності ґрунту, на якому росте. До речі, раніше ми вже розповідали, чим можна підживити малину, аби отримати кращий урожай.



Біля малини можна посадити чимало рослин / Фото Pexels

Тож можна висадити поряд овес – він може забезпечити збільшення кількості азот у ґрунті, а також пригнічує і розростання малини, і появу бур'янів, сприяє аерації та розпушенню землі.