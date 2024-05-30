Рослини, які будуть найкраще рости біля туй: посадіть їх вже

Туї на ділянці можуть зробити її більш елегантною, а також часто слугують як чудова жива огорожа. Та підібрати рослини, які можна посадити поряд, іноді буває непросто.

Безумовно, для того, аби зберегти естетичний та привабливий вигляд ділянки, вам потрібно з увагою поставитися до того, які рослини ви хочете посадити біля своїх туй. Але існує чимало привабливих рослин, які ідеально підійдуть для цієї мети.

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Багаторічні квіти

Невисокі рослини, які красиво квітнуть, стануть ідеальним варіантом для місця біля туй. Тут у першу чергу потрібно підібрати такі квіти, які не мають агресивної кореневої системи.

А після цього потрібно звернути увагу на те, чи добре вони будуть рости у слабкокислому ґрунті за умови частих поливів. Найпопулярніший варіант сусідства – це герань. Але також ви можете висадити братки та дельфініум.

Кучеряві рослини

На перший погляд це може здатися досить нестандартним рішенням, але якщо реалізувати його правильно, тоді воно може перетворитися на витвір мистецтва. Все, що вам потрібно зробити – це обирати тільки "неагресивні" рослини. З цієї причини не варто обирати ліани із активним зростанням; набагато краще підійде трав'янистий та напівчагарниковий клематис.

Він також може служити опорою рослинам, які в'ються, і коли вони зацвітають, ви можете отримати дуже цікаве видовище.



Біля туй можна посадити багато різних рослин / Фото Pexels

Листяні кущі

Це може бути неймовірним варіантом для людей, які мають живоплоти із туї. Тоді на тлі вашого зеленого паркану буде ідеально виділятися цвітучий рододендрон чи форзиція. Також чудово біля туй будуть виглядати і гортензії.