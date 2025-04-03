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Поради Сезонні поради Посадіть ці рослини на початку квітня: вони ростуть дуже швидко
3 квітня, 10:50
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Посадіть ці рослини на початку квітня: вони ростуть дуже швидко

Марина Блохіна
Основні тези
  • На початку квітня можна висаджувати холодостійкі культури, такі як морква, петрушка, шпинат, кріп, редис, горох, цибуля, часник, картопля, а також овочі в теплицях: баклажани, перець, помідори, огірки, кабачки, патисони.
  • У квітні також варто подумати про посадку саджанців дерев (яблуні, груші, сливи, черешні) та кущів (горобина, калина, черемха, бузок), а також квітів, таких як айстри, маргаритки, волошки, жоржини, амарант, календула.

Другий місяць весни – це зайнята пора для городників, адже земля пробуджується, і вже варто активно садити овочі, ягідні кущі та сіяти квіти.

Якщо ви боїтеся висаджувати рослини через можливість весняних заморозків, не біда – і ціла низка культур, які не бояться холодів, повідомляє 24 Канал. Тож висадити їх можна і потрібно вже зараз – на самому початку квітня. 

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Що посадити на початку квітня?

В першій половині квітня погода ще часто мінлива; в один день йде дощ, а в інший – вже визирає тепле сонце. Тож садити у цей час можна тільки холодостійкі культури, які не бояться можливих нічних заморозків. 

Ось кілька рослин, які можна висадити на городі вже зараз:

  • Морква. Овоч не боїться холоду, і якщо земля прогрілася хоч трохи, цього вже буде достатньо. 
  • Петрушка, шпинат та кріп. Вони добре переносять різкі перепади температур та не бояться весняних заморозків. 
  • Редис та горох. Культури швидко ростуть, і вже за якийсь місяць ви отримаєте перший урожай. 
  • Цибуля та часник. Вони також не бояться холоду, тож сміливо висаджуйте їх прямо у відкритий ґрунт. 
  • Картопля. Ранню картоплю можна висівати вже тоді, коли ґрунт прогріється до +7 градусів. 


У квітні потрібно висадити чимало овочів / Фото Pexels

Та для того, аби отримати ідеальний урожай, чимало городників користуються також місячним календарем

Є ще кілька рослин, які варто висадити на початку квітня у теплицю:

  • баклажани;
  • перець;
  • помідори;
  • огірки;
  • кабачки;
  • патисони. 

А ось у саду у квітні вже варто подумати про посадку саджанців. Зазвичай цим займаються восени, та якщо тоді ви не встигли, квітень – це ідеальний час, аби надолужити. Втім, посадка дерев у квітні все ж залежить від погодних умов – та зазвичай висаджують яблуні, груші, сливи та черешні. 

З кущів можна садити горобину, калину, черемху та бузок. 

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Якщо у квітні ви будете садити квіти, тоді потрібно обрати такі, які не потребують високих температур, зокрема:

  • айстри;
  • маргаритки;
  • волошки;
  • жоржини;
  • амарант;
  • календула. 