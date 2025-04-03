Посадіть ці рослини на початку квітня: вони ростуть дуже швидко
- На початку квітня можна висаджувати холодостійкі культури, такі як морква, петрушка, шпинат, кріп, редис, горох, цибуля, часник, картопля, а також овочі в теплицях: баклажани, перець, помідори, огірки, кабачки, патисони.
- У квітні також варто подумати про посадку саджанців дерев (яблуні, груші, сливи, черешні) та кущів (горобина, калина, черемха, бузок), а також квітів, таких як айстри, маргаритки, волошки, жоржини, амарант, календула.
Другий місяць весни – це зайнята пора для городників, адже земля пробуджується, і вже варто активно садити овочі, ягідні кущі та сіяти квіти.
Якщо ви боїтеся висаджувати рослини через можливість весняних заморозків, не біда – і ціла низка культур, які не бояться холодів, повідомляє 24 Канал. Тож висадити їх можна і потрібно вже зараз – на самому початку квітня.
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Що посадити на початку квітня?
В першій половині квітня погода ще часто мінлива; в один день йде дощ, а в інший – вже визирає тепле сонце. Тож садити у цей час можна тільки холодостійкі культури, які не бояться можливих нічних заморозків.
Ось кілька рослин, які можна висадити на городі вже зараз:
- Морква. Овоч не боїться холоду, і якщо земля прогрілася хоч трохи, цього вже буде достатньо.
- Петрушка, шпинат та кріп. Вони добре переносять різкі перепади температур та не бояться весняних заморозків.
- Редис та горох. Культури швидко ростуть, і вже за якийсь місяць ви отримаєте перший урожай.
- Цибуля та часник. Вони також не бояться холоду, тож сміливо висаджуйте їх прямо у відкритий ґрунт.
- Картопля. Ранню картоплю можна висівати вже тоді, коли ґрунт прогріється до +7 градусів.
У квітні потрібно висадити чимало овочів / Фото Pexels
Та для того, аби отримати ідеальний урожай, чимало городників користуються також місячним календарем.
Є ще кілька рослин, які варто висадити на початку квітня у теплицю:
- баклажани;
- перець;
- помідори;
- огірки;
- кабачки;
- патисони.
А ось у саду у квітні вже варто подумати про посадку саджанців. Зазвичай цим займаються восени, та якщо тоді ви не встигли, квітень – це ідеальний час, аби надолужити. Втім, посадка дерев у квітні все ж залежить від погодних умов – та зазвичай висаджують яблуні, груші, сливи та черешні.
З кущів можна садити горобину, калину, черемху та бузок.
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Якщо у квітні ви будете садити квіти, тоді потрібно обрати такі, які не потребують високих температур, зокрема:
- айстри;
- маргаритки;
- волошки;
- жоржини;
- амарант;
- календула.