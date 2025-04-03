Посадіть ці рослини на початку квітня: вони ростуть дуже швидко

Другий місяць весни – це зайнята пора для городників, адже земля пробуджується, і вже варто активно садити овочі, ягідні кущі та сіяти квіти.

Якщо ви боїтеся висаджувати рослини через можливість весняних заморозків, не біда – і ціла низка культур, які не бояться холодів, повідомляє 24 Канал. Тож висадити їх можна і потрібно вже зараз – на самому початку квітня.

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Що посадити на початку квітня?

В першій половині квітня погода ще часто мінлива; в один день йде дощ, а в інший – вже визирає тепле сонце. Тож садити у цей час можна тільки холодостійкі культури, які не бояться можливих нічних заморозків.

Ось кілька рослин, які можна висадити на городі вже зараз:

Морква . Овоч не боїться холоду, і якщо земля прогрілася хоч трохи, цього вже буде достатньо.

. Овоч не боїться холоду, і якщо земля прогрілася хоч трохи, цього вже буде достатньо. Петрушка, шпинат та кріп . Вони добре переносять різкі перепади температур та не бояться весняних заморозків.

. Вони добре переносять різкі перепади температур та не бояться весняних заморозків. Редис та горох . Культури швидко ростуть, і вже за якийсь місяць ви отримаєте перший урожай.

. Культури швидко ростуть, і вже за якийсь місяць ви отримаєте перший урожай. Цибуля та часник . Вони також не бояться холоду, тож сміливо висаджуйте їх прямо у відкритий ґрунт.

. Вони також не бояться холоду, тож сміливо висаджуйте їх прямо у відкритий ґрунт. Картопля. Ранню картоплю можна висівати вже тоді, коли ґрунт прогріється до +7 градусів.



У квітні потрібно висадити чимало овочів / Фото Pexels

Та для того, аби отримати ідеальний урожай, чимало городників користуються також місячним календарем.

Є ще кілька рослин, які варто висадити на початку квітня у теплицю:

баклажани;

перець;

помідори;

огірки;

кабачки;

патисони.

А ось у саду у квітні вже варто подумати про посадку саджанців. Зазвичай цим займаються восени, та якщо тоді ви не встигли, квітень – це ідеальний час, аби надолужити. Втім, посадка дерев у квітні все ж залежить від погодних умов – та зазвичай висаджують яблуні, груші, сливи та черешні.

З кущів можна садити горобину, калину, черемху та бузок.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Якщо у квітні ви будете садити квіти, тоді потрібно обрати такі, які не потребують високих температур, зокрема: