Які овочі садити на розсаду в лютому: не пропустіть їх

Досвідчені городники знають, що чекати тепла для початку посівних робіт не потрібно. Вже з кінця зими варто братися за вирощування розсади.

Садити розсаду у лютому – це досить поширена практика, але до цього потрібно підходити з розумом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vse Roste. Зважайте, що далеко не всім культурам вистачає короткого зимового дня, і далеко не всім овочам цей місяць підходить для висіювання.

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Як розрахувати час посадки розсади?

Як правило, кожен городник вираховує час посадки відповідно до свого досвіду, але дату посіву можна також визначити за цілою низкою факторів:

місцевий клімат;

вегетаційний період;

термін проростання висадженого насіння;

необхідність проводити пікірування;

потреба в отриманні пізнього чи раннього врожаю.

І перед тим, як садити розсаду, потрібно також визначити дату висадки розсади у відкритий ґрунт чи теплицю, врахувавши температуру повітря.

Що садити на розсаду у лютому?

Вже у першій половині місяця можна висаджувати деякі культури, зокрема перець, баклажани та спаржу. З середини лютого починається висадка капусти, селери та цибулі-порею. Наприкінці місяця можна починати садити листову капусту, кабачки, огірки, томати та різні види цибулі.

Перець

Розсада перцю зазвичай набирає сили та готова до пересадки у відкритий ґрунт приблизно за 2,5 місяці після посадки, а термін проростання насіння становить два тижні. Висаджують насіння в посівний ґрунт на глибину у пів сантиметра, при цьому температура має бути приблизно 26 градусів за Цельсієм.

Баклажани

Період проростання насіння та повна готовність до пересадки у баклажанів практично така сама, як і у перців. Втім, цей термін можна і збільшити, якщо зробити пікірування. Насіння потрібно садити в ґрунт на глибину в 1 сантиметр, а місткості з розсадою мають стояти за температури принаймні у 26 градусів.



Баклажани можна садити у лютому / Фото Pexels

Огірки

Насіння огірків потрібно висаджувати в ґрунт, температура якого вже не нижче, ніж 15 градусів, а температура повітря має перевищувати 20 градусів. Вирощувати огірки для відкритого ґрунту в лютому потрібно для ранньостиглих сортів, що стійкі до низьких температур.

Помідори

Лютий також підходить для посадки скоростиглих томатів. Організовувати додаткове освітлення для них не потрібно, а період проростання триває приблизно тиждень, і вже за кілька місяців розсаду можна переносити в ґрунт.

Садити насіння потрібно на глибину, що не більша за 1 сантиметр, а зовнішня температура не має опускатися нижче від 25 градусів.