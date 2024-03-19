Щоб був добрий урожай: що можна садити після помідорів

Всі городники знають, що дуже важливо для кожної культури обирати правильний ґрунт та місце. Та ще важливішим є правильне сусідство та чергування культур. Якщо минулого року на одній грядці у вас росли помідори, то цього року там варто посадити інші овочі.

Земля важко утримує одну й ту ж культуру кілька років поспіль, тому обов’язково треба звертати увагу на те, де саме були посаджені овочі, щоб постійно змінювати посадку, пишуть Porady 24.

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Саме тому радимо дізнатися, які ж культури будуть добре рости після помідорів та дадуть гарний урожай.



Які овочі та зелень можна садити після помідорів / Фото Pexels

Що можна садити після помідорів

Коренеплоди – морква, буряк, редис, коренева селера;

Овочі – кабачки, капуста, бобові, огірки й патисони;

Зелень – петрушка, кріп, цибуля, часник, салат;

Бобові – боби, горох, соя; квасоля.

Зелень поповнює землю азотом, який забрали помідори. Коренеплоди споживають корисні речовини з глибших шарів ґрунту, тому добре ростуть на грядках та дають хороший урожай.

Невибагливими до складу ґрунту є бобові. Ці культури збагачують ґрунт азотом та надають йому корисних речовин. Цибуля та часник добре оздоровлюють ґрунт та завжди дають рясний урожай, якщо їх посадити на місці, де раніше росли помідори.

Але запам’ятайте, що томати окислюють ґрунт, тому після них не варто садити картоплю та перець.