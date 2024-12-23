6 речей, які потрібно прибрати перед Різдвом: не забудьте про них

Свята – це чудова можливість розслабитися та відпочити, але перед ними потрібно виконати чимало роботи: купити продукти, підготувати страви, запросити гостей. І головне – вичистити оселю до блиску.

У біганині та клопотах перед святами дуже легко забути про якусь кімнату чи дрібничку, де накопичилося чимало бруду та пилу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Bond Cleaning. Втім, зустрічати Різдво у брудному домі не хочеться нікому, тож перевірте себе за списком усього, що потрібно почистити вже зараз.

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Духовка

На Різдво чимало страв запікаються у духовці – печиво, м'ясо тощо. І зазвичай приготування не обходиться без того, що на решітках накопичується жир та залишки їжі, з'являються стійкі плями та розводи.

Перед святом варто зняти решітки з приладу та замочити їх у гарячій воді з милом. Розчин білого оцту та мильної води тим часом розпиліть всередині духовки та залиште на кілька хвилин.

Пастою з харчової соди можна скористатися для того, аби видалити накопичений жир.

Ванна кімната

Ванна – це місце, де на вас може очікувати досить велика кількість неприємних сюрпризів, і перед Різдвом потрібно звернути особливу увагу на маленькі та, здавалося б, незначні деталі, про які ви забували протягом усього року.

Перевірте закутки на наявність протікання та цвілі.

Очистьте душову лійку, шторку та стіни.

Протріть скляні дверцята та дзеркала.

Виперіть килимок.

Очистьте плитку та лінії затирки.

Килими

Бажаєте насолодитися різдвяними святами? Заздалегідь почистьте килим, аби не довелося приводити його до ладу в останню мить. Ви будете здивовані тим, скільки пилу, бруду, жиру та мікробів він містить.



Килими потрібно чистити досить часто / Фото Pexels

Пропилотяжте килим, а після цього очистьте його за допомогою спеціального засобу та жорсткої щітки.

Помийте посуд

Звісно ж, після вечері та обіду ви завжди миєте свої тарілки та каструлі, але як щодо святкового сервізу, що ви дістаєте з серванта кілька разів на рік? Переконайтеся заздалегідь, що на келихах немає розводів від води, а всі тарілки були якісно вимиті після попереднього використання.

Очистьте усі шафи

Не можна забути й про кухонні шафи – саме час позбутися усіх протермінованих, зламаних та порожніх предметів. Також можна переглянути й вміст комори та прибрати у ній безлад. Це допоможе вам і оцінити, чи є у вас вдома усі потрібні продукти для приготування святкової вечері.

Підлога

Незалежно від того, чи покрита у вас вдома підлога лінолеумом, плиткою чи деревом, її потрібно обов'язково якісно почистити перед появою гостей, аби позбутися залишків сміття, бруду та пилу.